播错国歌情节不寻常 维护尊严意识须提高

来源：明报

明报社评

亚洲七人榄球赛韩国仁川站赛事，港队出场奏国歌时，现场却播出2019年反修例乐曲，特区政府表示强烈不满。国际大型赛事奏国歌环节出错，以往偶有发生，通常都是现场人员张冠李戴，混淆不同国家或地区的国歌，错播非国歌的情况非常罕见，亦不寻常。这次大会错播如此政治敏感的乐曲，根据特区政府和香港榄总说法，事前港队有提供正确国歌录音，即使主办方归咎是初级人员犯错，并就事件道歉，特区当局仍须提出严正交涉，彻查事件是否真的纯属无心之失，还是另有内情。国歌是国家象征，特区政府有必要跟港协暨奥委会及体育界代表，一起检讨这次事件的临场应对，维护国歌尊严。

大会播反修例歌曲

彻查原因政府有责

这次“播错歌”风波，发生于周日晚的亚洲七人榄球赛仁川站决赛，综合当局说法及网上流传片段，两支决赛队伍港队与韩国队在场上列队，赛前举行奏国歌仪式，未料现场播出的，并非中国国歌《义勇军进行曲》，而是2019年反修例风波期间的一首乐曲，播放时间至少超过一分钟。根据香港榄总事后向特区政府提交的初步资料，港队教练赛前有向主办机构亚洲榄球总会提供正确国歌录音，港队工作人员在听到播错国歌时，有立即知会主办单位，赛事完结后，主办机构在场馆公开致歉，并安排港队再次出场，播放正确国歌。特区政府同日深夜发表声明，就播错歌一事，表达强烈不满和抗议。

亚洲榄总昨天形容，事件是一名初级职员的低级人为错误导致，有人将从网上下载的歌曲，错当为港队出场时所奏的国歌，总会就事件深表遗憾，并向中华人民共和国政府、香港特区政府和香港榄球总会致歉。特区政府则表示，对外将要求亚洲榄总及韩国方面彻查事件和责任，对内会要求香港榄总调查及提交报告，警方则会调查事件有否涉及串谋违反《国歌法》或其他法律。

国际体育赛事播国歌，基本上有一套标准处理程序，主办机构通常会收集好相关参赛国家或地区的国歌录音，整理成清单，再在适当场合播出，多数情况下，主办方通常都会问参赛方提供录音，出错几率不高。当然，工作人员“虾碌”播错国歌，过去偶尔也有发生，例如2008年西班牙世界田径锦标赛60米跨栏决赛，国家队奥运金牌得主刘翔摘冠，上台领奖时，播出的却是智利国歌，原来工作人员操作电脑国歌播放列表时“按错隔篱”，将“CHILE”错看为“CHINA”，在场的国家代表团人员马上向赛会抗议，结果领奖仪式要重来一次。

播错国歌必惹不悦，若触及政治神经，反应自然更大。2018年U-19亚洲杯决赛周韩国对约旦，东道主印尼方面也播错歌，将朝鲜国歌当成韩国国歌播放，赛后韩国足协提出抗议，亚洲足协则向韩方致歉。这次港队出场播错歌事件，与“朝鲜国歌错当韩国国歌播放”，政治上皆相当敏感，但两者亦有关键不同。

根据当年印尼足协的解释，当时在场播音员“拣错音档”播放，属于“真诚错误”，把只有一个英文字母之别的韩国国歌《Aegukga》与朝鲜国歌《Aegukka》混淆了。相比之下，这次港队出场播错歌风波，大会所播的根本不是任何国家国歌，而是前线职员上网下载而来的，有关乐曲更有涉及港独色彩的歌词。有外电引述韩方人员声称，工作人员在收到各地队伍提交的国歌前，误把该首反修例歌曲储入电脑中一个名为“香港”的资料夹内，又强调当事人并不知道歌曲与反修例或港独有关。有关说法是耶非耶，暂时未见有官方确认，无论如何，这始终未能解释，为何工作人员要下载有关歌曲并储入电脑、为何收到港队国歌音档后没有删除旧档。特区当局要求弄清楚为何发生如此敏感兼罕见的错误，亦属合理。

翻查资料，因“错误下载”而起的播错国歌事件，在2012年科威特国际射击巡回赛曾经试过一次，当时哈萨克选手摘冠，颁奖礼却播出电影《波叔出城》的戏谑版哈萨克“国歌”，当中有羞辱内容。科威特方面强调是无心之失，但事件惹来哈萨克强烈不满，哈国外交部形容事件是丑闻，要求彻查。海外有人从事宣扬港独活动，乃是不争事实，事情未水落石出前，任何可能都不应排除。特区政府应该向韩方和亚洲榄总解释，这次事件之于香港的敏感性，希望相关机构或人士理解，积极协助调查，同时亦应该与港协暨奥委会及体育界代表共商，万一出外作赛遇上涉及国家尊严的突发事件，该当如何应变。

没有即时叫停仪式

港代表队须懂应变

国歌国旗是国家象征，不能有误。观乎其他国家做法，一旦发现赛事主办方搞错，不管有意或无意，在场代表团人员必须即时提出，要求暂停仪式，确保无误后，重新再来。2018年韩国对约旦U-19球赛播错歌事件，便是如此处理。2012年伦敦奥运，朝鲜女足在一场赛事中，发现大会错误展示韩国国旗，甚至即时拉队离场，隔了约一小时，待大会更正及道歉后，才重回球场，举行赛事。播错国歌出错旗帜，是否一定要拉队离场抗议，当然可以斟酌，但这次港队工作人员发现播错歌后，没有即时叫停仪式要求重来，明显不是恰当处理，香港代表出外比赛，有必要加强维护国歌、国旗及国家尊严的意识。