特朗普谷票反失中间派 共和党倒蚀

来源：明报

本届美国中期选举共和党“红潮”没有如预期出现，不但未能重夺参议院控制权，就连本来预计大胜的众议院，议席优势也远少于预期。《华尔街日报》的分析指出，前总统特朗普高调拉票成为双刃剑，一方面确实有助提高共和党人的整体投票率，但其极端立场亦鼓励了不少中间派，甚至是共和党人群起出动投票给对家，这些中间票对民主党在多个关键州取胜甚为重要。

VoteCast民调显示，这次选举全国约有49%共和党人投票，较民主党人多6个百分点。在参议院选举竞争激烈的州份，共和党亦有类似甚至更大的优势，其中宾夕法尼亚州共和党选民投票率多5个百分点、亚利桑那州多11个百分点、乔治亚州多8个百分点，但共和党候选人最终在前两州落败，乔治亚州也要到下月举行次轮投票才能分胜负。

民调发现，削弱共和党优势是失去独立选民的支持。从全国范围来看，独立选民投票给民主党候选人的比例，较投给共和党候选人高出4个百分点，其中在参议院席位竞争激烈的州份，投票给民主党候选人的独立选民比例，更远高于投票给共和党，在宾夕法尼亚、乔治亚和亚利桑那州，分别高出18个、28个和30个百分点。

独立选民：我只是两害取其轻

这届中期选举选票有逾30%为独立选民，他们投票意向是两党胜负关键。美联社VoteCast民调显示，逾半独立选民对两党都没有好感，但因反对特朗普而出来投票者，比例远高于支持他者。调查显示，有11%独立选民因为支持特朗普而出来投票，反对特朗普的却多达34%，表示特朗普并非因素的则有54%。密歇根州65岁独立选民勒普拉（Micki LePla）说：“我只是两害取其轻。”她最终票投竞逐连任的民主党州长惠特默（Gretchen Whitmer），“只因我不想（共和党）的狄克逊（Tudor Dixon）成为州长，因狄克逊反堕胎的观点，以及她是特朗普支持者和选举否定者”。

亚利桑那州情况相似，赞同特朗普“选举舞弊论”及支持全国限制堕胎权的共和党参议员候选人马斯特斯（Blake Masters），不仅在所得独立选民选票较民主党对手凯利（Mark Kelly）少30个百分点，且失去14%共和党选民票。在宾夕法尼亚州，持反堕胎及支持极右选举阴谋论立场的共和党州长候选人马斯特里亚诺（Doug Mastriano）以14个百分点落败，获特朗普大力支持的参议员候选人奥兹（Mehmet Oz）所得的独立选民得票，也较对手少达19个百分点，且有8%共和党人倒戈投票给其对手。

这次选举结果重新掀起议论，就是应动员党内的核心支持者投票，还是更应拉拢中间派选民。民主党民调专家弗雷德杨（Fred Yang）称，动员基本盘选民是合理的，“但你必须确保你的政党不会提名那些有瑕疵、以致你的基本盘选民也无法接受的人参选”。

