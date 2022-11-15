中美重启对话 双边关系难根本改变

来源：星岛日报

星岛日报社论

举世瞩目的中国国家主席习近平与美国总统拜登首次面对面举行峰会，长达三个多小时。两人在开场白中，都提到中美关系的全球意义，显示意识到各自的责任。习近平提出，两人“作为中美两个大国的领导人，要起到把舵定向的作用”。拜登亦认为，中美有责任防止竞争变成冲突，找到在解决紧逼性全球问题上合作的方法。这次峰会有助持续下滑的中美关系喘定，对世界及亚太地区都是好事。但中方有关两国相处的“相互尊重、和平共处、合作共赢”三项原则，与美方的可以合作、敢于竞争、不寻求冲突定义，有本质不同，加之美国国内的政治大环境，中美关系很难根本改善。

纵有交情 拜登难改对华政策

这次峰会达成的主要成果是，双方恢复了因佩洛西访台而中断的对话管道，双方同意重开各项既有机制，似乎有意建立防止双边关系滑出正轨的“护栏”。而美国国务卿布林肯亦宣布即将访华，跟进两国元首达成的各项共识，算是最大的进展。这些共识后续能有多少落实，仍须观察。

虽然这是拜登就任美国总统后，首次与习近平面对面会谈，但两人并不陌生。在中美建交之后，拜登应是美国历任总统中与中国领导人交往最多的人。仅在2011年之后的18个月内，他与习近平在中美多个场合至少见过八次面。拜登上任两年来，两人视讯对话也有五次。所以拜登会前称，他了解习近平，习也了解他，并非虚言。

不过，形势比人强，习拜两人的旧交，仍敌不过中美两国和国际大势的风云变幻。为迎合国内的政治正确，拜登上任后，继承了特朗普政府的对华政策，甚至有过之而无不及，在台湾问题上，拜登是自五十年前尼克逊访华以来，对美国介入台海冲突表态最为决绝的总统；在对华贸易科技战方面，他不仅没有取消特朗普时代对华加征的进口关税，更签署“芯片法案”，加大对中国的科技封锁力度。

这次会面的时机选择有诸多机缘，首先，G20峰会在印尼峇厘岛举行，为两人会面提供了契机；其次，中美各自刚刚完成了国内的政治大事，中共二十大会议确立了习近平党内的核心地位，中国对疫情防控政策作出调整。美国中期选举民主党意外获胜，提升了拜登的施政主导权，两人对会面都信心十足；三是全球政经情势微妙变化，俄乌战事形势逆转，敦促乌方开启谈判的呼声却出现。美国通胀数据首现下跌，美元汇价或将见顶，连串形势的变化，与习拜会面时机选择的关系，都引人遐想。

谈台湾议题 习拜各说各话

台湾问题始终是中美关系中最核心、最敏感的问题，今年八月，美国众议院议长佩洛西访台，中方随即在台海展开封锁演习，并中断与美方在军事、气候变化等方面的交流。这次峰会前夕，美方高调张扬会后将向台湾通报习拜会内容，引发北京强烈不满，昨日的习拜会，双方在此议题亦无交集。

拜登多次声言，希望与中方厘清彼此红线，负责任地管控竞争，避免发生冲突。习近平等中方官员也表示，希望本着三项原则，找到新时期中美正确的相处之道。相对而言，中国的政策在未来五年不会有太大变化，而美国两年后又面临总统大选，因此，今后两年是中美稳定双边关系的决定性时段，惟在美国对华强硬政策已成两党共识的大环境，中美关系很难根本改善，而对彼此红线，其实中美早已心里有数。