中美关系是“熊弹”还是“见底”？

来源：香港01

中国国家主席习近平和美国总统拜登举行会面，予人一种似曾相识（Deja vu）的感觉。一年前二人举行线上峰会，习近平表示国际社会期待中美关系“积极向前发展”，拜登形容中国跟美国一样是“主要的世界领袖”，为中美形势起了缓和气氛的作用。

这一年来的发展有目共睹。美国众议院议长佩洛西访问台湾，令台海局势一度紧张，甚至可谓剑拔弩张。美国参众两院通过《2022晶片与科学法案》，并由总统拜登签署命令成为法案，被视为打压中国科技发展的重要手段。参议院外交关系委员会9月通过的《2022年台湾政策法案》虽然尚未成事，但借着台湾牌打击中国的策略已成共和民主两党的共识。

打击中国是美国两党共识

在这样的背景之下，中美领导人首次面谈，始终有其重要性。而且这次印尼峇里之会面是习近平在新冠疫情下，除了参加上合组织峰会之外的首次出访，还是显出了一定的重视。二人同意两国财金团队就宏观经济政策、经贸等问题开展对话协调，开展公共卫生、农业和粮食安全对话合作，算是挽回了因佩洛西之行而中断的交流。



但中美两国尚未恢复军事交流，这说明了关系未回复正常状态。尤其是习近平形容台湾问题是“中美关系第一条不可逾越的红线”，而台海军事冲突的风险已经愈来愈大，中美一天未恢复军事交流，关系一天都难言稳定。

新冠疫情夺去多人性命，怎样也不应该说“幸亏疫情”的话。但的而且确，因为有了新冠疫情这个理由，中美外交交流减少以至领导人至今未有互访，也算是可以理解。习近平对上一次访问美国已是2017年，也就是特朗普上任后三个月的事，拜登及其国务卿布林肯上任快将两年，也未曾访问中国。这次习近平和拜登会面，敲定了布林肯将访问北京跟进两国关系，算是少有的实际进展。

国务卿访华是扭转关系契机

上世纪六四事件后两年半，时任国务卿贝克访华，被视为中美恢复正常交流的关键。如今美国对中国经济及科技发展而感受到的威胁，在包括俄罗斯及乌克兰问题上的看法分歧，对于民主、人权和法治的理解差异，布林肯此行能否扭转形势，实在难言乐观。即使拜登在会面中表示“无意阻挠中国经济发展，无意围堵中国”，习近平指出“所谓‘民主对抗威权’不是当今世界的特点”，对方各自是否认同，显然是另一回事。

中美关系是当今世界最重要的双边关系，牵动着地缘政治、经济金融、环境气候等各方面的发展。大国领袖以及外交家是否有足够的智慧管控矛盾，亦将写下历史重要一页。香港站在此历史关键阶段，置于中国和国际的交流核心，亦须具体真正的大局观，发挥好自身作用——尤其是特首李家超出席亚太经济合作组织APEC领导人会议。