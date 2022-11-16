日本对华外交还需更加“求实”

来源：环球时报

作者：王广涛

在新冠肺炎疫情持续、中美战略竞争加剧以及日本围绕相关涉华议题消极表态等因素影响下，中日关系最近几年整体处于低迷状态。2022年是中日邦交正常化50周年，两国关系进入“知天命”之年。日本首相岸田文雄刚刚在东亚合作领导人系列会议期间与中国国务院总理李克强会面时表示，日方赞同日中应友好相处，将同中方一道推动两国关系不断向前发展。“知天命”，本来寓意成熟稳重和可预期性，但日方近期一些言行给人感觉并不符合岸田首相自己的最新表态。日本对华外交的两面性做法仍然突出，暴露日本对华政策上的幼稚、鲁莽以及不确定性一面。

今年9月29日是中日邦交正常化50周年的正日子，中日双方高层在北京和东京均筹划组织了纪念活动。纪念日到来前，日本官方在首相岸田是否出席日本经团联和相关中日友好团体组织的纪念活动问题上释放出前后反复的杂乱信息，岸田最终也没到场参加。有分析说，这表明岸田政府在对华外交上面临国内右翼保守势力的严重掣肘，即便有着“宏池会”背景的岸田本人希望在对华政策上表现出一定的灵活性，但为国内执政稳固和获得尽可能多的政治支持，也不得不平衡各方意见，结果就表现为在涉华问题上立场摇摆。但不管原因如何，日本政府包括岸田本人在国际场合的涉华表态还是给人一种出尔反尔的感觉，很多时候是说一套做一套。

日本政府方面包括首相岸田和外相林芳正等曾在多个场合表态希望加强日中高层交流磋商。的确，在两国关系陷入困难时，保持高层磋商和各方面沟通渠道以尽可能地增信释疑、化解分歧尤为重要。中方一直以来的态度也是双方都应该致力于加强两国政治、经贸、人文等领域合作，应当共同推动两国关系稳定健康发展。但日方在表示期待与中方加强包括高层对话在内的各方面各层级交流沟通过程中，也应该在言行上表现出相向而行的积极姿态，不能一边表面上追求两国加强沟通，另一边仍在东海、南海等问题上释放不和谐声音，继续破坏双方政治互信和民间情感。换句话说，日本对华外交不能只追求“形式主义”，而要真正追求改善和稳定双边关系的实质。

作为地缘相近、文化相亲的邻国，中日两国对于彼此的外交逻辑已经熟谙。日本方面向来清楚，不在历史问题上倒退、不在领土问题上刻意激化矛盾以及不盲目追随华盛顿损害中国核心利益等，是中日得以有效沟通和两国关系转圜的基本条件。近些年来日本国内政治右倾化加剧，进一步压缩对华政策理性空间，但在紧跟华盛顿步伐的同时，日本又对沦为美国的战略棋子有所提防，虽然受到右翼思维或势力拉扯，但寻求外交多元化的意识一直强烈，通过一些双多边机制加强与欧洲、非洲以及东南亚等亚洲地区国家合作，其中也包括经常在摇摆中释放改善对华关系信号。只是一有国际局势风吹草动或是国内政治压力增大，日本对华外交又会显现机会主义的一面，实际行动与其自身表态以及真实战略利益出现较大程度偏差。

早在安倍执政后期，中日两国就已围绕构建契合新时代要求的中日关系达成重要共识。安倍辞职后，相继接任首相的菅义伟和岸田文雄也承认这一共识。虽然日方这几年屡有破坏中日关系氛围的言行，但中方以一贯的底线思维和战略定力处理对日关系，对日政策具有较好的连续性。相较而言，日本的对华政策则表现出明显的嬗变，这种嬗变又被有意无意地置于中美战略竞争框架下，导致中日关系呈现胶着和不确定性日增的状态。

就在14日，中美两国元首刚刚在世界瞩目下举行了巴厘岛会晤。两个处于激烈博弈中的大国尚且能够进行深入坦诚和建设性的交流，那么中日作为在东亚地区具有重要影响力且搬不走的邻国，更应进行开诚布公的交流。当然，交流的前提是双方都能拿出诚意，日本方面尤其应该克制自身在对华政策方面的“两面派”做法，本着给中日关系带来更多确定性做出真实努力。（作者是复旦大学日本研究中心副研究员）