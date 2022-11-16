中国大陆放宽入境检疫的几点解读

笔者之前在《明报》发表文章说，有关二十大会议结束后，香港与内地的通关政策有机会放宽的报道，不会是“空穴来风”，在社会上引起广泛的关注和议论。有不少人宁愿信其有，也有不少人表示怀疑。

来源：明报

作者：卢文端

好在近日内地公布多项放宽入境检疫措施，证明笔者并非虚言。权威人士建议笔者对这件事，包括香港最新的入境检疫安排，作些解读说明，并为此提供了一些背景资料，便于外界理解国家的防疫政策和香港的检疫安排。

笔者的主要看法有4点：其一，不可将“动态清零”与放宽入境检疫对立起来，两者不仅可以而且需要并行不悖；其二，国家需要更加积极主动扩大开放，世界也需要中国加快放宽入境检疫措施，可以预计，如果内地这次安排没有出现大的疫情反弹，好消息会继续有来；其三，特区政府大幅放宽入境检疫的安排，不仅得到中央的大力支持，而且发挥了先行先试的作用，为内地提供了重要的参考；其四，香港现在入境检疫的“0＋3”安排（取消酒店检疫，只须3日医学监测），经过各种优化，实际上已经变相“0＋0”，之所以不能称之为“0＋0”，是为了顾及内地的观感，以更好地与内地入境安排相衔接，方便港人进入内地，这也是许多港人所期待的。

“动态清零”与放宽检疫非对立

记得笔者开始讲内地准备放宽入境检疫安排时，一些质疑的人多是拿出一个大挡箭牌：中央一直强调坚定不移贯彻“动态清零”总方针。现在看来，将这两者对立起来的看法并不正确。

国家坚持“动态清零”的总方针应该充分肯定。疫情以来，全球染疫死亡人数已逾660万之巨，中国内地数字则为5000多人。同时，内地GDP（本地生产总值）已很快反弹，并回复增长。可以说，国家坚持“动态清零”，在最大限度保护了人民生命安全和身体健康，与统筹疫情防控和经济社会发展两方面，取得重大积极成果。

现在的情况是，全球防疫态势发生变化。一方面，新冠病毒变异杀伤力大幅度减弱，已经积累了很多防控经验，对于病毒的传播规律和临牀治疗特点，有了新的认识和有效方法。另一方面，在疫苗和药物研发储备方面，也有了新的技术进步。内地完全可以在坚持“动态清零”的总方针下，有条件以确保积极稳妥、风险可控为前提，优化调整防控措施，放宽入境检疫及其他相关安排，以做到更加精准科学地做好疫情防控和处置工作，最大程度保护人民生命安全和身体健康，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。

中央仍然继续强调“动态清零”，就是要表明，放宽入境检疫不是放松防疫，更不是“躺平”，要继续落实“外防输入、内防反弹”总策略，因为中国人口规模巨大，尤其是老年人口占比大，医疗卫生资源总量上相对不足，在地区之间、城乡之间分布亦不均衡，如果疫情失控，会出现严重后果。

国家需要开放 检疫将进一步放宽

面对世界百年未有之大变局加速演进，国际局势极为严峻，国家需要落实二十大精神，更加积极主动扩大开放；世界也需要作为世界工厂的中国加快放宽入境检疫措施，发展与中国的关系，尤其是经贸关系。二十大之后，中国新一轮的外交已经展开。德国总理朔尔茨面对巨大的压力，带领众多商界巨头来华访问，在国际层面引起极大轰动。我们国家领导人更是亲自外访，亲临一些重大的国际外交活动。

在这次放宽入境检疫措施中，有一个专门为商界人士作出的特别安排：对于入境重要商务人员等，实行“点对点”转运至免隔离闭环管理区开展活动。这不仅是商务人士极为期盼的好消息，而且预示内地已经有更好的条件，作出更多的免隔离安排，方便国家的内外交流与商贸合作。

中央在内地感染数字连续上升的情况下，仍然决定放宽入境检疫安排，外界虽然感到有点意外，但确实感受到了中央的决心和自信。据了解，本来这次入境检疫时间有可能作出更大一点的调整，但为了保险起见，最后决定为“5＋3”（5天集中隔离及3天居家隔离）。但无论如何，都令大家感到非常兴奋，内地和本港股市更是大幅上涨，人民币汇率也上升。

笔者认为，这次放宽入境检疫安排，是内地防疫进入新阶段的一个重大标志，必然会倒逼内地从各方面做好进一步放宽入境检疫限制的安排。如果这次放宽之后没有出现大的疫情反弹，相信好消息继续有来。

香港“0＋3”已为变相“0＋0”

中央清楚知道，港人希望香港的入境检疫尽快实现“0＋0”，更希望与内地尽早通关。事实上，中央不仅大力支持香港大幅度放宽入境检疫，而且内地的有关方面亦与特区政府保持直接沟通。香港大幅度放宽入境检疫限制，并在举办大型国际活动中采取特别检疫安排，疫情并没有出现明显反弹，这些为内地提供了重要的参考。

香港现在实行“0＋3”，一些人一再要求尽快改为“0＋0”，这种心情是可以理解的。实际上，特区政府现时正在集中精力优化“0＋3”安排，在风险可控前提下，尽可能取消一些限制。实际上，现在的“0＋3”，差不多等于是“0＋0”。

有人问：既然如此，为何不直接将“0＋3”改为“0＋0”？据了解，特区政府这样做，是有特别考虑的，最重要的还是要顾及内地方面的看法，尽可能做到更好地与内地入境安排相衔接，以便争取更多的港人方便进入内地。

大家都知道，香港现在希望与内地有关部门商量落实“逆向隔离”，并希望进一步增加深圳湾过关名额等等。如果香港直接将香港入境检疫称之为“0＋0”，内地以为香港“完全不设防”，香港向内地提出进一步方便港人进入内地的安排，难度就大得多。说清楚这一点，相信港人对特区政府坚持优化“0＋3”的安排，就不难理解了。

作者是全国侨联副主席、中国和平统一促进会香港总会理事长