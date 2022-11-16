外交晶片到选举晶片，台积电不可承受之重

来源：联合报 社论

护国神山台积电近期遭遇逆风。在俄乌战争及美国升息的拖累下，科技业普遍下修明年展望，不少跨国科技公司缩减资本支出并展开裁员，位居上游的半导体业也预期将受严重冲击。费城半导体指数今年重挫卅二％，比道琼工业指数八％的跌幅与纳斯达克指数廿九％的跌幅都深，凸显半导体业面临的艰困前景。

台积电总裁魏哲家日前表示，明年半导体业将迎来衰退的一年，但台积电拥有技术与现有产业地位的优势，仍能维持成长。台积电对本业仍具信心，值得肯定；但近年干扰台积电经营的更多是“非经济因素”，包括外交地缘政治的拉扯和国内政治的羁绊，成为台积电发展的外在变数。美总统拜登月前签署《晶片和科学法案》，正式将晶片列为美中竞争的首要项目；而推动此法案的议员均在期中选举连任，意味未来数年无论谁入主白宫，美国对中国的科技战都不会歇手。

“半导体在地化”成为美国政界和商界的主旋律，台积电在此压力下赴美设厂，除原先规划的五奈米厂，据称还将扩增三奈米的产线。台积电财务长黄仁昭日前分析影响明年台积电业绩的因素，除通膨抬升成本外，特别点出海外设厂投入的成本也是其一。这正是台积电投资人的忧虑：一旦台积电离开台湾，将失去供应链与人力成本优势，落入台积电创办人张忠谋的预言：美国就算动用数百亿美元，只会创造一个不完整的半导体供应链，成本还更高。

市场对“半导体在地化”忧心忡忡，蔡政府却积极配合。蔡总统无视晶片法案是美国为了自身地缘政治与产业竞争的私心，非要与我业者利益均沾，还称赞这是台美携手生产“民主晶片”的典范。她忘了，当年美国如何打压日本半导体业，让日本企业陷入长达十多年的经营黑暗期。如今同样的套路再现，只是美国把目标从日商转为台商。台积电在美国设厂的成本上扬堆高了经营风险，除持股台积电高达六％的国发基金收益受到威胁，近一五○万股东权益也将受到影响。

“民主晶片”荒谬剧上演的同时，国内的“选举晶片”戏码也不遑多让。继去年高雄市政府宣布台积电要在当地设厂，民进党桃园市长候选人郑运鹏日前宣布，他已促成台积电要在桃园投资一奈米先进制程。两案背景类似，都是民进党基于政治需要，让台积电“被”宣布在当地投资。台积电宣布在高雄设厂时，正好是高雄市长陈其迈身陷城中城大火的困局，亟需好消息来“沖喜”；台积电是否在桃园设厂，该公司尚未亲自证实，却被郑运鹏放送空气抬抬选情。

事实上，台积电在高雄的七奈米厂，已因市场因素转为廿八奈米；陈其迈夸口的“先进制程”，已经落空。而郑运鹏所称的一奈米厂投资更大，用电更多，何时能实现都未可知。何况，台湾已供电不足，政府如何确保台积电供电无虞？更可议的是，蔡政府不顾台积电的经营策略与营业秘密，将企业的动向任意揭露，都是失德行为。“选举晶片”跟“民主晶片”，都是台积电不可承受之重。

张忠谋长期主张政府要努力将水、电、土地、教育与人才等面向做好，提供产业良好的发展环境，其余政府要减少干涉，做一个小政府。张忠谋曾引用美国前总统雷根的话：“有人来告诉你，我是从政府来的，我要来帮你忙”，是英文中最可怕的一句话。如今，美国政府和蔡政府要求生产“民主晶片”与“选举晶片”，这不是台积电的噩梦吗？