共和党不是只有特朗普一张牌 十大竞争者首推德桑蒂斯

来源：彭博社

作者：Mark Niquette、Christian Hall

唐纳德·特朗普周二正式宣布将第三次参选美国总统，希望以此来逼退党内其他有意角逐总统之位的潜在竞争对手。

不过这位前总统的声明不太可能抵挡住竞争者。无论是共和党内的领导人还是捐助者都把共和党在中期选举的平庸表现归咎于特朗普，他们希望这次推出个全新的“旗手”来代表共和党出战。

而特朗普可不理会这种不和谐声音，他已经向最有实力的几个竞争对手开炮，包括佛罗里达州州长罗恩·德桑蒂斯和弗吉尼亚州州长Glenn Youngkin。从民调看，特朗普仍然是共和党内的领跑者，他拒绝让贤预示着共和党的初选不会一帆平顺。

以下是10位可能挑战特朗普的候选人：

佛罗里达州州长德桑蒂斯

德桑蒂斯在民调中脱颖而出，在共和党主要选民中的受欢迎度仅次于特朗普，中期选举中他在佛罗里达州也取得了压倒性的胜利。德桑蒂斯到现在还没有透露自己是否会在2024年共和党总统候选人提名中挑战特朗普，但党内领袖和捐赠者都公开站在了他这一边，俨然成了共和党内取代特朗普的最佳人选。特朗普最近对德桑蒂斯多有攻击，称他是“伪君子”。但这这种反应恰恰说明特朗普的确把这位佛州州长视为威胁。最近几天，德桑蒂斯未有退缩迹象。

前副总统迈克·彭斯

彭斯一直在为可能的竞选打基础，包括为2022年中期选举候选人助选及拜访早期的初选州。对于2021年1月6日国会山暴动事件和特朗普有关2020年选举胜利被偷走的说法，彭斯已经和这位前老板划清界限。他对ABC表示，自己正在“认真考虑”是否参选。他说愿意挑战特朗普，并称“我们将有比前总统更好的选择”。

前国务卿迈克尔· 蓬佩奥

彭佩奥也在为竞选总统做准备，他表示自己的决定不会基于特朗普。虽然没有明说，但彭佩奥似乎已经与特朗普割席，他说共和党需要“稳定的双手”，需要“有远见卓识，不会沉湎于过去自怨自艾的”领袖。

前新泽西州克州长克里斯·克里斯蒂

克里斯蒂在2016年党内总统候选人提名中输给了特朗普，然后成了这位前总统的盟友，现在两人已经翻脸。克里斯蒂曾经说过会在2023年年初就是否参选总统做出决定。

弗吉尼亚州州长Youngkin

这位前凯雷集团联席首席执行官去年凭借拥抱特朗普政策，但远离特朗普这个人的策略赢得了州长选举，他现在还没有透露是否会在2024年参选总统，但已经为2022年中期选举候选人助选。与德桑蒂斯类似，特朗普对于Youngkin也是颇为敏感，对这位州长屡有攻击，还拿Youngkin的名字做文章，说听起来像是中国人。

参议员Tim Scott

这位南卡罗来纳州参议员作为参议院中唯一的非裔共和党人今年轻松获得连任。他表示这将是他最后的六年任期，因此外界猜测他有更宏大计划。虽然Scott之前对特朗普如果参选自己是否应战的提问避而不答，但在他赢得连任的晚上发表的讲话中暗示可能参加2024总统大选。他说，“我的祖父投票支持了美利坚合众国第一位有色人种总统连任，我希望他能长命百岁，活到可以看到另一位非白人当选美国总统。但这一次不是民主党人，而是共和党人”。

马里兰州州长Larry Hogan

即将卸任州长一职的Hogan在在共和党内部是公开的特朗普反对者，他已经表示过参与2024年大选对他有着吸引力，理由是这样对特朗普无感的传统共和党选民可以迎来一个有常识的保守派候选人。

前南卡罗来纳州州长Nikki Haley

这位前美国驻联合国大使去年年初宣布，如果特朗普再次参选，她不会参加党内候选人角逐。但这是共和党中期选举受挫前的表态。后来Haley在全国为共和党候选人助选，并一直在筹集经费。

参议员Ted Cruz

在2024年的潜在民调中，这位德克萨斯州共和党人是唯一一个与特朗普或德桑蒂斯相差都很大的政客。作为2016年共和党初选中的领先者，他奠定了党内右翼势力领导人的形象。在中期选举前几天，Cruz呼吁特朗普不要花更多自己的钱来帮助共和党获胜。

其他

即将离任的阿肯色州州长Asa Hutchinson、佛罗里达州参议员Rick Scott、新罕布什尔州州长Chris Sununu、南达科他州州长Kristi Noem、德克萨斯州州长Greg Abbott。