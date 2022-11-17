来源：台湾《经济日报》

经济日报社论

长期处于对抗的美中两国，近日双方领导人终于在G20峰会首次见面。美国期中选举民主党仍掌握参议院多数，众议院只算是小输，拜登总统自然意气风发，盘算可凭借与中国大陆对话，取得更主动地位，进而为连任铺路。而在中共二十大后，已确立领导地位的习近平，也希望与美国开展新关系。

此次拜习会，双方就台湾问题，再次了解彼此红线，避免因误解而产生冲突。见面总比不见好，可以降低擦枪走火几率，使两岸不至于成为冲突引爆点。

美中并未触及特定经贸议题，不过美国重申双方经贸虽然高度竞争，但不希望走向对立冲突；但是若以目前双方经贸政策之分歧，美中对抗将是绵延无期，对于台湾影响也会扩大。

未来美国势必会增加对中国大陆的制裁措施，最终目的是生产与中国大陆脱钩，将“中国制造”局限在对美国没有技术威胁，居于较低档次的供应链。而在此过程当中，美国需要包括台湾等东亚经济体实现和中国脱钩，以维持美国技术优势。美国最终目的是借由抗中排中以“保美”，一旦东亚经营环境或企业优势不再，则很容易被其他企业所取代。

习近平则开启中国大陆重大变化，除了改变政治领导模式外，经济也逐渐走向中央集权的大政府，更介入民间企业，扩大对民企监理，甚至直接介入董事会，形成“政左经不右”的新模式。

大陆未来为了突破美国防堵，会积极寻求与其他国家合作，政府干预程度会增加。大陆将走向“国进民退”，国有企业角色增加，国有企业将与外国企业直接合作，并被赋予技术升级功能。另外中国大陆也强化对重点产业补贴扶植，以提升技术水准。例如最近德国总理朔尔茨访中，许多大企业随行，不但承诺加码在中国大陆投资，而且会强化与大陆国有企业合作的模式。未来国企在中国大陆经济发展的地位将日益加重。

中国大陆所采措施与美国格格不入，不少更是违反美中第一阶段贸易协议。此次拜习会美国重申中国大陆的非市场经济行为，影响到美国利益。未来美国不但会径行制裁中国大陆，也会要求其他国家跟进配合，可能引发更多经贸冲突。

美国虽然一方面指责中国政府主导违反国际经贸规范，但另一方面美国也强力主导产业发展。例如美国的“反通膨法”，即是以长期补贴及租税减免协助国内产业发展，与国际规范不相容，引起许多国家质疑，欧盟甚至已准备向世界贸易组织（WTO）提告。

对于政经全面倾向美国的台湾而言，对于美国违反国际规范的措施，台湾不但无法置喙，可能还须配合美国反制中国大陆非市场经济行为，例如在台美21世纪贸易倡议即有类似设计。

台商过去在大陆多半是以来料加工再出口的营运模式，与国企互动有限，也很少有台商与大陆国企合作成功的例子。未来在中国大陆偏向国企的政策，台商空间更为有限；再加上大陆对环保要求提高，甚至重于经济成长，均不利于台湾经营大陆市场，台商很有可能成为大陆这一波“腾笼换鸟”下的牺牲者。

综合而言，面对美国以补贴及防堵措施，推动与中国大陆脱钩；中国大陆利用国家力量推动技术升级的经贸政策，美中未来经贸隔阂会更深。

台湾必须考量在无力与大国进行补贴竞赛下，如何能使产业根留台湾？在美国“排中保美”下，如何维持台湾技术优势，并能达到“保台”的目标？在台湾成为全球地缘政治冲突高风险区下，如何继续招商引资？面对中国大陆集权式经贸政策，如何能继续深耕大陆市场？台湾必须成功转轨，才能因应上述挑战。