特朗普宣布参选总统 意图阻止对手入闸

来源：明报

美国前总统特朗普周二（15日）宣布参选2024年大选，声言要带领美国再次伟大，强调“美国的复兴现在开始”。特朗普在距离大选还有两年就宣布参选，被视为希望抢占先机，令党内对手知难而退，盼成为美国史上第二位非连续任期当选两届的总统。不过，共和党在中期选成绩未如理想，特朗普被归咎拖累选情，部分共和党人明言他不是竞逐总统的合适人选，党内分裂态势愈趋明显。

76岁的特朗普周二晚向联邦选举委员会提交参选文件不久，在挂满国旗的在佛罗里达州寓所海湖庄园舞厅发表约1小时的演说，称“为了让美国再次伟大及辉煌，我今晚宣布参加总统选举”。他之后在高通胀、罪案及移民等问题攻击总统拜登，又自夸自己任内成就，包括打击“伊斯兰国”（ISIS）、遏制朝鲜及兴建美墨围墙，“在我们的领导下，我们是伟大和光荣的国家，但现在是一个衰落的国家。这不仅是一场竞选，是寻求拯救我们的国家”。他批评拜登政府在这两年间摧毁了美国的经济。

德桑蒂斯批未吸独立选民票

CNN指出，特朗普在演说中只用了小部分时间重申2020年“选举舞弊”的指控，令其助手和盟友感安心，因不少他的高级顾问都担心，他再执意宣扬选举阴谋论，会使他更难赢得2024年大选。

特朗普此刻宣布参选，分析认为其目的是阻拦其他党内潜在对手，包括上周在中期选举大胜的佛州州长德桑蒂斯（Ron DeSantis）、前副总统彭斯、弗吉尼亚州长杨金（Glenn Youngkin）和前国务卿蓬佩奥等。不少获特朗普背书的共和党候选人在中期选举落败，党内部分人和金主等表明不想特朗普再参选。被特朗普视为最大威胁的德桑蒂斯，周二就暗讽特朗普在拜登施政失败下依然得不到独立选民支持，是“一个问题”。

“演说欠活力”传媒冷处理

CNN及霍士新闻在特朗普演说中途中断直播，MSNBC甚至没有直播。已故共和党资深参议员麦凯恩的女儿、政治分析家梅根（Meghan McCain）及曾任特朗普政府的白宫副新闻秘书马修斯（Sarah Matthews）认为，特朗普周二的演说欠缺活力，马修斯形容连在场的人也觉得无聊。

YouGov在中期选举后进行的民调显示，共和党人或倾向支持共和党的民众中，42%表示希望德桑蒂斯赢得2024年党内初选，较35%人表示希望特朗普出战多。

任内曾被弹劾两次的特朗普，尽管目前正面对国会及当局的调查，他参选总统仍有明显优势，他是党内最具号召力的筹款人，且在共和党集会上，经常有成千上万支持者到场。