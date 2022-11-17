理性看待播错国歌 吸取教训勿重犯

来源：星岛日报

星岛日报社论

早前在韩国举行的亚洲七榄比赛，香港队对韩国队决赛时，主办机构据称误把香港修例风波时示威者常用的“港独”歌曲，当成中国国歌播放，事件由最初互相指责逐渐走向明朗化；亚洲橄榄球总会（亚洲榄总）终开口承认疏忽，但事件仍有一些疑团未解，警方和有关当局须进一步调查，厘清事实，好向港队和港人交代。但各方须理性处理，不宜过分政治化，并采取切实措施堵塞漏洞，避免类似事件重演。

播错国歌事件的责任谁属，仍未有定案，矛头由最初指向韩国主办方实习生误从网上下载“港独”歌曲，继而韩媒将责任推向港队没有提供国歌录音档，香港榄总声称早已提交给亚洲榄总，最后亚洲榄总承认没有向韩国榄总提交国歌录音档。香港榄总无奈接受事件是无心之失，但对事件感到极度不满，称若再发生类似事件，港队将即时退赛。

须恪守国际惯例 免犯低级错误

过往在国际赛事中也曾发生播错其他国家的国歌事件，但像这次竟播错“港独”歌曲却是前所未闻，确实让港人震惊。社会有声音质疑事件并非人为错误那么简单，背后可能是别有用心的人刻意为之。港府已责成警方调查事件是否涉及违反《国歌法》，而市民亦想弄清楚究竟是什么环节出错，务求令到事件早日水落石出，并作出改善措施防范事件重演。

然而，在警方调查过程中，市民须理性看待问题，避免用阴谋论视之。韩国有举办众多大型国际体育赛事经验，理论上不应犯上播错中国国歌这种低级错误，而韩国亦犯不着故意制造事端而得罪香港和中国，但亚洲榄总没有及时提供正确国歌录音档，主办方实习生自行上网搜寻，Google将《愿荣光归香港》置顶，该实习生即顺手下载使用，在在反映亚洲榄总和韩国榄总均有犯错，难辞其咎。

若警方要查明真相，难免要向韩国实习生和相关人员展开问话，有政客提出引渡有关人士来港调查，未免民族主义情绪挂帅下头脑发热，因《国歌法》是没有域外管辖权，韩国当局若不愿配合，港府也奈何不了，另派警员赴韩盘问，甚或引渡相关人士来港调查都存在实际困难。

此外，亚洲榄总在这次事件犯了“想当然”错误，认为十月底香港榄总在首站泰国杯赛已提供的国歌录音档，便想当然认为港队在每一站杯赛决赛，都会播放同一首国歌，以致迟迟未有向韩国榄总提供录音档，可能一时疏忽才闹出这次事故，因此不管是涉事的三个榄总，抑或其他体育组织均须吸取教训，恪守国际惯例，今后每站杯赛应不厌其烦地向主办方提供正确国歌档，并签收确认，主办方亦不应允许私下从网上下载国歌，并于赛前彩排播放各队国歌，确保正确无误，才在正式赛事上播放。

宜订守则让运动员知应对方法

国歌是国家象征，兹事体大，不容侮辱，香港榄总警告若再发生类似事件便即时退赛，甚至有人要求暂时拒让韩国举办或杯葛相关赛事，未免有点过激。港府宜与各国体育团体磋商，尽快制订应对守则，若运动员遇到播错国歌时集体即场抗议，而领队亦应马上与主办方交涉，要求将问题矫正过来，而不是动辄退赛。

这次播错港独歌当国歌事件，令很多港人感到愤怒，但愈是愤怒，愈须保持冷静，避免发表过激言论和建议，影响港韩民间交流。事实上，大家应吸取这次教训，今后在处理国歌录音档时不能疏忽行事，须恪守国际惯例行事，做到一丝不苟，才不会再犯如此低级错误。