习近平的目光从普京转向西方

来源：彭博社

事实证明，中俄两国的伙伴关系终究是有上限的：中国国家主席习近平并不希望追随俄罗斯总统普京，陷入外交孤立的状态。

最近几周，习近平的讲话和态度表明，他迈出了近9个月前俄罗斯入侵乌克兰以来最为重大的步伐，从而保持中俄两国之间的距离。其中最新的迹象是，在印尼峇厘岛举行的二十国集团(G-20)峰会期间，中国于周三批准了峰会公报，称“大部分成员国强烈谴责在乌克兰的战争”。

“由于俄罗斯总统所实施的政策，他在世界上几乎孤立无援，没有强劲的联盟伙伴，”德国总理朔尔茨周三在峇厘岛对记者表示。他于本月早些时候在北京会见了习近平。

习近平与牵头制裁俄罗斯的多位领导人进行了相对热烈的会晤，包括本周一首次与美国总统拜登进行面对面会谈之后，各方展现了团结。在上述会谈期间，习近平强化了对于在乌克兰使用核武器的反对意见，阐述中国底线的同时，也未完全抛弃俄罗斯。

二十大后，习近平似乎全面回归务实主义，采取了上述举措在内的诸多动作。中国过去一周还放宽了防疫限制，出台了援助困难房地产行业的计划，早前冲击金融市场和经济的关键性政策都一一发生了改变。

全球战略和风险咨询公司Control Risks的中国和北亚分析主管Andrew Gilholm表示，这些会晤终于得以妥善举行，让外界开始猜测，二十大召开以后，当前是否已是关键节点，终于会出现基调上的略微变化。

“但如果政策上出现更为根本性的变化，我会感到非常惊讶，”他补充道。“当然，我认为（中国）没有舍弃俄罗斯、做出重大转变的任何可能。”

冠病疫情爆发后的两年半，习近平未进行任何出国访问，在此期间，大部分发达国家对于中国的看法均有所恶化。而现在，习近平似乎想要重新立足世界舞台。在峇厘岛与拜登会面期间，他想要在世界四分五裂的背景下，打造成熟稳重的个人形象。

“政治家”

“政治家要思考和明确本国的发展方向，也要思考和明确同他国、同世界的相处之道，”习近平的此番表态可以适用于拜登或普京，也可同样适用于他本人。

这并不是说，他就会推翻俄罗斯入侵乌克兰几周前，中国方面所作的中俄伙伴关系“没有上限”的表态。北京将莫斯科视作挑战美国影响力的重要伙伴，且仍然拒绝公开谴责这场二战以来欧洲大陆最大规模的冲突。

中国外交部长王毅是G-20期间唯一一位与俄罗斯外长拉夫罗夫举行正式会晤的外交官；拉夫罗夫此次代普京参会。这也是两人今年的第十次磋商。

王毅表示，“中方将继续秉持客观公正立场，为劝和促谈发挥建设性作用。”拉夫罗夫则表示，相信“对我们总体伙伴关系和战略合作的态度的连续性将会得以确保”。

“中国试图戴上‘和平’的帽子，但实际上没有对俄罗斯入侵乌克兰、杀害无辜平民，提出严正批评，”波兰国际事务研究所驻华沙的副研究主管Justinna Szczudlik表示。“反西方和反美国的立场将中国与俄罗斯牢牢地绑在一起。”

但是，近期中国在峰会期间的表态暗示，与部分俄罗斯最主要的批评者修复关系是优先事项，而这需要向他们保证，习近平没有与普京结盟。在G-20峰会期间，习近平会见了朔尔茨和法国总统马克龙，他还将于周四在亚太经合组织论坛期间与日本首相岸田文雄进行面对面会晤。

在周三的新闻发布会上，马克龙称，习近平对联合国宪章的承诺是“真诚的”，“毫无疑问，与俄罗斯的伙伴关系是有限度的”。

“中国始终坚决谴责以任何形式使用核武器，中国向来施加这一限制，”马克龙说。“习近平对此一直很明确，他呼吁和平、结束冲突。”

但这并不表明一切都很好。在G20峰会期间，习近平罕见地与加拿大总理特鲁多私下交流，提醒对方将两人此前对话的内容泄露给媒体一事“不合适”。习近平还对特鲁多说：“如果有诚心，咱们就用互相尊重的态度来进行谈话，否则这个结果就不好说了。”

一位驻北京的乌克兰外交官将中国与俄罗斯保持距离的做法归因于乌克兰方面反攻取得的进展，9月初以来，乌克兰已重新夺回了大片领土。这位外交官称，这显示了乌克兰部队和西方武器相结合，要比俄罗斯和中国所认为的更加强大。

向西方发出讯号

在今年9月于乌兹别克斯坦举行的会谈中，普京告诉习近平，他理解中方对乌克兰局势的“疑问和担忧”，这是两人之间罕见的分歧迹象。随着俄罗斯在乌克兰战场上遭遇越来越多的挫折，包括前总统梅德韦杰夫在内的克里姆林宫官员警告说，俄军有可能在乌克兰使用战术核武器。

在德国总理朔尔茨访华期间，习近平警告说，反对任何使用核武器的行为。在习拜会上，中美元首也都表达了反对在乌克兰使用核武器的立场。

“北京方面显然想要表明，他们希望令中美关系更加稳定，”新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究学院高级研究员Raffaello Pantucci表示。“这一切都是在向西方发出讯号，与其说一定是疏远普京的迹象，更多地应该是要澄清和暗示，他们想要找到一条更加稳定的前进道路。”