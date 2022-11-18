美国总统拜登的全方位外交挑战

来源：《工商时报》

《工商时报》社论

在11月8日的期中选举之后，美国总统拜登随即展开东南亚的外交之旅；而其中的G20年会，则是举世瞩目、堪称今年最重大的外交盛会。出乎意外的是，尽管新加坡并不是G20的成员国，但是，主办国印尼总统佐科特别邀请新加坡总理李显龙，在大会发表（在美国和中国大陆之间）“亚细安国家不想选边站”的演说。

综观美国过去半个世纪，从1969年到1992年的尼克森、福特、卡特、雷根、以及老布希，一直与苏联对峙的五位前总统之年代，于1991年苏联解体之后，军事与经济的国力，都达到历史上的巅峰。冷战前后的外交政策，已经因为美国庞大的市场和强大的国防，全球唯一的超级强权，除了兵锋所指，所向披靡之外，透过国际经贸的基础，还组建出迄今无出其右的绵密体系。从1975年创立的七大工业国组织（G7）开始，1994年的北美自由贸易区，1995年成立的世界贸易组织（WTO），乃至于1999年创立的二十国集团（G20），国际经贸交流合作的领域，都是由美国独领风骚，独占鳌头。

然而，在柯林顿、小布希、奥巴马的1992年到2016年期间，受惠于国际经贸的快速发展，中国大陆的崛起，逐渐改变了国际经贸版图的格局。特别是2016年到2020年的特朗普总统任内，美国退出“跨太平洋伙伴协定”（TPP），2018年开启的美中贸易战，虽然也阻断“中欧投资协定”，却也看着由中国大陆主导的“区域全面经济伙伴协定”（RCEP），于2022年1月1日正式上路。这是拜登总统2021年1月20日就任后，所面对严峻的国际环境，而在今年2月俄乌战争来，能源危机和全球通膨、甚至是美国和中国大陆经济衰退的疑虑，局限美国政府的挥洒空间，从而形成11月8日期中选举、拜登总统面对的外在环境。

盘点过去半年，美国的全球外交，是以国家领导人高峰会为主轴。从5月12日至13日，在首都华府举行东南亚峰会开始，然后，拜登再前往日本，在东京与澳洲总理和印度总理，共同召开“四方安全对话”峰会（QUAD）。接下来，则是6月6日到10日，讨论中南美洲的非法移民，以及如何解决区域经济发展陷入长期困顿的问题。拜登总统并于6月26日到28日，于德国举行的G7，与各国领袖提出“全球基础建设与投资伙伴关系”，要在五年内筹募6000亿美元（约8238亿新元）。此外，拜登总统还打破历史惯例，没有从以色列转机，在7月15日直接飞抵沙特阿拉伯，参加波斯湾合作理事会，同时与沙国国王会面，商讨石油增产的问题。

直到11月8日的期中选举结束后，拜登先参加在埃及举行的联合国气候峰会（COP27）（11月6日到18日），在11月11日正式发表演说，除了强调美国能够达到减碳的目标，并敦促世界各国政府，应该加速对于避免灾难性全球暖化的努力。随后风尘僕僕的前往柬埔寨，参加东南亚国家协会的十国领袖高峰会，并提出“自由开放的印太地区愿景”。紧接的则是印尼主办的G20峰会（11日15日到16日），以及今年在泰国召开的APEC峰会（11月18日到19日）。而且在圣诞节之前的12月13日到15日，还将于华府举办“美国─非洲国家领导人峰会”。

美国今年外交政策的积极作为，透露出三点意义。其一，美国“揪团”的国家领导人高峰会，宣示的意义甚大。而且美国政府对于世界各国的重视，已经先从领袖峰会和经贸交流的场域开始。其二，墨西哥总统在美国期中选举的前一天，宣布要在11月23日到25日，举办中南美洲的高峰会，而且除了巴西准总统鲁拉尚未确定以外，智利、阿根廷、厄瓜多尔、秘鲁、哥伦比亚等国家都决定要参加。墨西哥总统呼吁，中南美洲和加勒比海国家，应该成立一个独立于美国主导“美洲国家组织”以外的区域性国际组织。

其三，由于在期中选举后，民主党已经失去众议院过半数的席次，对于加入“跨太平洋全面进步伙伴关系协定”（CPTPP），以重新拿回亚太与印太地区经贸发展的主导权，恐因涉及关税减免、国会同意、工会与产业和消费者的权益，其可能性当是愈来愈小。但美国另辟的战场：“印太经济架构”（IPEF），则更积极进行。在11月15日“彭博创新经济论坛”上，美国贸易代表戴琪于新加坡强调，IPEF将在澳洲召开会议，并希望能在两年内达成协议。还有两年任期的拜登总统，从美洲到亚洲，经贸外交政策都将面对重大挑战，其后续发展值得密切注意。