逐步优化“0+3” 助港复常缔通关条件

来源：《星岛日报》

《星岛日报》社论

港府宣布下周一（11月21日）起放宽入境检测要求，将核酸检测次数由现时四次减至两次，明显是在风险可控下进一步优化“0+3”（取消酒店隔离要求，实行三天居家健康监测）政策，便利入境人士，期望能吸引更多外国旅客来港，为盘活经济及与中国大陆恢复通关创造条件。

根据目前入境检疫安排，海外及台湾入境旅客在抵达机场、第二、第四和第六天须做核酸检测，但由下周一起将撤销第四天和第六天的核酸检测要求，至于快测则继续维持连做七天。

减入境检测次数冀吸旅客来港

当局解释放宽入境检测要求，皆因在放宽入境检疫安排至“0+3”后，输入个案有轻微上升趋势，但逾八成个案是在机场和第二天检测时发现，至于在第四天及第六天检测时发现的确诊人数分别为百分之零点四和零点一，即每1000名入境人士中只发现四宗及一宗，因此有空间减省核酸检测次数。

事实上，自“0+3”政策落实后，本月初又成功举办金融峰会和香港国际七人榄球赛，社会有更大声音要求进一步将入境安排放宽至“0+0”，与周边地区看齐，增大诱因吸引更多旅客来港，但特首李家超表明不会再讨论“零加几多”，强调只会不断优化“0+3”，并继续保留红黄码制度。

当局迟迟不肯推行“0+0”，宁愿优化“0+3”，因香港确诊数字有回升势头，而香港作为中国大陆的南大门，在联防联控上扮演重要角色，既然大陆支持香港放宽入境限制，香港更须在防疫上确保不会增加大陆风险，而且还要充当“先行先试”的角色，在风险可控的情况下尽量放宽入境限制和本地社交距离措施，为经济和民生活动创造最大复常空间，供大陆参考。

港府早前在金融峰会、国际七人榄球赛为黄码人士提供一些豁免安排，入场人士要扫安心出行和出示快测阴性结果，场内观众也容许饮食，却未见疫情有大规模爆发，成了有效的防疫经验和运作模式，增加了当局有序复办大型盛事、有条件进一步放松入境限制的信心。当局其后宣布允许入境旅行团在“0+3”政策下，让持黄码入境旅客以“团进团出”方式进入指定旅游景点和食肆进餐，便是以最小代价，为旅游、餐饮和零售业复苏创造条件，现在更放宽入境检测次数，应有望增加旅客来港意欲，同时也允许市民在马场或户外体育场馆观众席饮食，务求以稳打稳扎方式逐步推进经济及社会复常。

稳步防疫松绑经验供大陆参考

大陆上周公布优化防控二十条，反映正在调整防疫措施，向松绑方向推进，与港府异曲同工，都是因应重症和死亡宗数下降的背景下，以更科学、精准的原则适时调整防疫措施，严禁地方政府一刀切、层层加码，能放宽的尽快放宽，以最小代价换取最大经济活动空间，为复常注入动力。

港府强调复常不走回头路，因明白到疫情反复，若一下子全面开放，可能增加疫情反弹风险，届时或需再收紧防疫措施，这是当局最不想见到的情景，宁愿逐步优化“0+3”，也不再讲“0+0”，既考虑到香港实际情况，也顾及大陆的观感，务求增加大陆与香港尽快恢复通关的信心。