特朗普再次参选 共和党暗流涌动

来源：《工人日报》

作者：毕振山

尽管面临多方质疑，美国前总统特朗普还是宣布了其所谓的“重大消息”。

当地时间11月15日，特朗普在其位于佛罗里达州的住所海湖庄园宣布参加2024年总统大选，并于当天向美国联邦选举委员会提交正式文书。这是特朗普第三次参加总统竞选。

特朗普说，美国正在被“摧毁”，参选是为了“让美国再次伟大和辉煌”。他列举了自己担任总统时的政绩，同时指出拜登政府存在很多问题，包括高通胀和非法移民激增等。他请求美国民众为他投票，以“拯救我们的国家”。

美国媒体称，特朗普发布这一消息时，距离他离开白宫已经有664天。早在11月初，他就曾表示将于11月15日发布一项“非常重大的消息”。

但是，特朗普的女儿伊万卡这次拒绝加入其竞选团队。中期选举的结果也表明，特朗普此时宣布参选总统似乎时机并不好。

11月16日，共和党在众议院选举中率先拿到了218个席位，超过众议院435个席位中的一半，从民主党手中夺取众议院。然而，参议院仍然为民主党所掌控。

具体到特朗普本人，其支持的很多候选人都在选举中折戟。在亚利桑那、密歇根和内华达等州，特朗普支持的州国务卿人选无一当选。他支持的一些州长人选也在选举中落败。

正因如此，美国媒体用“最大的失败者”“共和党最大输家”来形容特朗普。有媒体分析，部分共和党议员将中期选举表现不佳归咎于特朗普，有党内官员称该党许多捐款人已经“厌倦了特朗普”，且该党已经着眼于“后特朗普时代”。新泽西州前州长克里斯·克里斯蒂就表示，特朗普正在拖累党内其他成员，“自从特朗普担任总统以来，唯一获利的就是特朗普本人”。

一系列相关民调也对特朗普不利。美国媒体的调查显示，54%的选民对特朗普在中期选举中的表现“非常或有些不满意”。《纽约时报》公布的一份中期选举后的民调显示，42%的共和党选民支持佛罗里达州州长德桑蒂斯，支持特朗普的选民下降至35%。

值得注意的是，特朗普在任时的搭档、前副总统彭斯也就特朗普宣布参选发表了意见。

彭斯近日在被美国媒体问到是否认为特朗普应该再次担任总统时表示，“我想我们将来会有更好的选择”。对于自己是否有意参选总统，彭斯表示“正在考虑”。据美国媒体报道，在国会山骚乱事件后，彭斯与特朗普便产生了嫌隙。

有分析指出，虽然目前共和党内质疑特朗普的声音渐多，但特朗普在共和党内的铁杆粉丝仍然不少。面对德桑蒂斯等人的冲击，特朗普选择此时宣布参加2024年大选，主要目的还是希望能够及时止损，通过“立大旗”来重新收拢其支持者，并对其他潜在党内竞争对手形成压力。

根据多家外媒罗列的名单，目前特朗普在共和党内的潜在对手主要有：德桑蒂斯，彭斯，得克萨斯州州长阿博特，前副总统切尼的女儿利兹·切尼，前美国驻联合国大使妮基·黑莉。

当然，特朗普能否重新入主白宫，除了共和党内的竞争，还要看民主党和拜登的表现。

在特朗普宣布参选后，拜登马上在社交媒体予以回应，称“特朗普辜负了美国”。他还列举了特朗普任内的诸多问题，如“为富人操纵经济”“大萧条之后最糟糕的就业纪录”“煽动暴民”等。

目前，特朗普本人牵涉多项调查，如国会山骚乱事件、处理机密文件不当以及特朗普集团税务欺诈等。这些调查走向如何仍然不能确定。但是可以明确的是，特朗普参选总统只不过是新的争斗的开始，共和党是否会抛弃特朗普，拜登是否会寻求连任，未来两年的变数实在太多。