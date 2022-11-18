来源：香港01

“香港01”评论编辑室

特朗普不是“回来了”，而是未曾离开。

过去两年，他无法在那个他曾经非常活跃的社交平台发言，或许也消失于香港人的视线。但对于他的支持者，对于美国那些保守右翼而言，特朗普一直都是能够代表他们的声音，期待着他重返白宫。

去年1月6日的国会山庄事件震撼全球，特朗普呼吁支持者冲击国会的做法，被视为超出了民主社会的底线。美国民调网站“538”的数据显示，去年2月1日特朗普的不支持度及支持度分别是56.8%和38.8%，两者相差18个百份点。而截至特朗普宣布参选2024年总统之后的星期三（11月16日），不支持度和支持度分别是54.1%和41.0%，差距收窄至13.1个百份点。

社会、国会、保守党的三层撕裂

在国会山庄事件后两星期，拜登发表就职演说，誓言“让美国团结起来，团结我们的人民，团结我们的国家”。但接近两年过去，美国没有趋向团结的迹象。在刚举行的中期选举，民主党保住了参议院的多数议席，众议院的控制权却落了在共和党人手中。按民主政治的逻辑，这可以说是美国选民——尤其是共和党支持者——对拜登的表态。

拜登和民主党在中期选举前打“堕胎权”的牌，结果众议院的多数优势还是丢失，立法通过保障堕胎权的路径也就行不通。堕胎无疑是美国自由派心目中的普世价值、基本人权，但对于保守右翼国民而言，最高法院的裁决却是拨乱反正。美国社会的撕裂过去两年看似缓和，但如今分裂政府已成定局，勉强维持的和谐表象只怕也将戳破。

不只民主党和共和党、左翼和右翼、自由和保守的撕裂，即使在共和党内部，也是陷于一片混乱。保守党主流大老麦卡锡和麦康奈尔分别保住众议院和参议院的领袖地位，但与特朗普关系密切的极右自由党团声势仍然顽强，前主席比格斯角逐众议院领袖时便得到了31名党友支持。31人看似不多，但共和党在众议院的优势不出10席，这31票便成为了主流共和党人不得不争取的关键部份。

特朗普选情是拜登和保守党的成绩表

再者，虽然不少特朗普支持的候选人在中期选举落败，但他本身在共和党选民之中仍然有相当支持度。在YouGov近日的民调中，特朗普落后佛罗里达州州长德桑蒂斯七个百分点，但在另一个机构Morning Consult的民调，他领先对方14个百份点。其他潜在参选人如前副总统彭斯，随时只能陪跑。

美国下届大选距今仍然两年，特朗普如此早早宣布参选，众所周知也是为了多个借口，将来指控拜登政府的刑事调查属政治打压，干预选举云云。但就是这样的一个身陷丑闻、抗疫不力、煽动骚乱的前总统，即使在社交平台上被封锁禁言，两年过去却仍然具号召力——这就是美国政治和社会的当今局面。

特朗普的选情不论如何，也将会是拜登政府和共和党的成绩表。他得到越多的支持，越代表拜登执政不合格，无法解决右翼选民的需要，也是共和党被掏空价值、蜀中无大将的证明——再一次的证明。与其责怪极端势力，还不如检讨治理出了什么问题。