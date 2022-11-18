美元多头面临威胁 世界其他地区实际收益率可能追随美国上升

来源：彭博社

作者：Masaki Kondo、Ruth Carson

世界其他地区可能很快就会追上美国实际收益率的飙升，这对美元多头来说是个坏消息。

两年期美国国债经通胀调整后的收益率今年已飙升331个基点，在彭博跟踪的42个经济体中涨幅最大。相比之下，包括德国、日本、中国和英国在内，这些市场大约有一半实际收益率出现了下降，其货币当局要么坚持宽松的货币政策，要么提升利率以遏制通胀的幅度还不够。

但随着二十多年来最快的政策紧缩热潮在市场上蔓延开来，这种差异可能不会继续下去。美元的飙升和大宗商品价格的上涨加剧了全球通胀压力，世界其他央行将别无选择，只能提高借贷成本，尽管这种举动可能损害经济增长。

利率衍生品表明，世界许多地区的政策利率来年将进一步上升。从隔夜指数互换价格来看，欧元区基准利率会上升超过100个基点，日本的负利率政策可能结束。

“对全球利率影响最大的是美国，那里实际收益率的上升可能会外溢到所有地方，”加拿大CI Financial Corp.子公司GSCI驻悉尼的投资顾问Stephen Miller表示。“即使美联储的紧缩进程已完成大半，但未来还会继续，一旦出现这种情况，美国的实际收益率就会上升。全球应该也会跟进。”

随着其他决策者跟上美联储的步伐，美国与世界其他地区实际收益率之间的差距应该会缩小，从而减少美元一枝独秀的理由。

三菱日联国际资产管理公司驻东京首席基金经理Kiyoshi Ishigane表示，随着实际收益率上升提振其他货币，美元“很有可能”出现修正性下跌。“实际收益率可能因通胀放缓和名义收益率抬高而上升。”

随着对美联储将放慢加息步伐的猜测升温，彭博美元即期指数已从9月28日创下的纪录高位下跌约6%。野村控股和摩根士丹利等公司预测美元的下一个大动作是走低。

当然，实际收益率的差距不一定会彻底消除，而且可能不会马上出现。

“我们确实认为亚洲收益率会上升，现实情况是可能发生在2023年，”Saxo Capital Markets驻悉尼策略师Jessica Amir表示。“日本央行应松开债券收益率上限，中国会放松动态清零政策，这些可能会促进实际收益率的上升。”

日本在亚洲排名垫底，实际收益率今年下降95个基点。日本央行加大了债券购买规模，以捍卫0.25%的10年期收益率上限，从而导致日元跌至32年低点，政府入市干预买入日元。