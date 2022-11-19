来源：香港明报社评

2022年世界杯明天开锣，国际足协预料全球观众将破纪录达50亿人，在香港，适逢社交措施放宽，酒吧食肆可于凌晨营业，相信不少球迷也准备好三五知己欢聚看球，可望带旺深宵市道。世界杯首度在伊斯兰世界举行，具有历史意义，然而围绕东道主卡塔尔的质疑，在西方世界此起彼落，有人认为要就性小众及当地外劳权益发声，有人质疑足球小国凭什么办世界杯，更有人将“恐回”意识、种族主义赤裸裸表达出来。世界百年不遇变局，文明冲突有变本加厉之势，唯有理性对话、加深了解、互相尊重，才能缩窄分歧。足球运动应该超越政治和意识形态，今届世界杯，全球大多数球迷最希望看到的，相信仍是高水平球赛，而非场内场外政治骚。

伊斯兰世界首办世杯 文明冲突人权争议多

去年东京奥运及今年初北京冬奥，都要从严防疫，相比之下，此次卡塔尔世界杯，防疫已经不再成为议题。在香港，政府上月宣布放宽防疫措施，不限酒吧食肆营业时间，业界可以及时重迎世界杯球迷，球迷也可以深宵共聚，一边看球一边畅饮，反而在卡塔尔，有关现场球迷可否饮酒的问题，在赛事开锣前夕，又再议论纷纷。卡尔塔酒禁甚严，本届世界杯虽有啤酒商赞助，但官方指定饮品却是“零酒精”啤酒。因应数以万计外国球迷光临，当局原先批准可于指定时间在球场周边限定范围售卖啤酒，惟根据昨天最新消息，卡尔塔方面决定禁售。

本届世界杯，首度在伊斯兰世界举行，球场外的争议特别多，禁酒问题不过是其中之一。西方人权组织批评卡塔尔的外劳保荐人制度压榨剥削，常有工伤死亡事故；另外，卡塔尔是一个将同性性行为刑事化的国家，违者可囚5年，西方舆论关注性小众权益，甚至担心远赴当地看球的同性恋者惹上官非。决赛周多支西方国家队的球员和赞助商表明，会以不同方式，在场内场外发声；一些欧洲足球界名人则质疑，卡塔尔之前从未打入决赛周，一开始便不应该让一个足球小国主办，又暗示主办权是以不光彩手段换来。

围绕卡塔尔世界杯的连串争议，牵涉很多元素，需要分开讨论。卡塔尔的外劳制度，的确存在重大问题，由于很多比赛场馆都是为了世界杯兴建，国际足协有责任跟进外劳情况。对于近年外劳工业意外死亡数字，卡塔尔官方和西方人权组织说法相去甚远，真相不易弄清，但亦有西方评论承认，这几年卡塔尔在外劳保障、最低工资和劳工权益，都有一些改善，而主办世界杯正是催化剂。说到贿赂主办权，这20多年来，无论奥运和世界杯都屡爆丑闻，由美国盐湖城冬奥到去年东京奥运，都爆出买票风波。国际体坛腐败必须清除，但不宜只将矛头针对个别国家。

至于性小众待遇及酒禁争议，则涉及文化差异。对欧洲球迷而言，入场看球饮酒是“足球文化一部分”，但各处乡村各处例，倘若某地不接受“看球饮酒”文化，访客亦应该入乡随俗。性小众问题相对复杂，不仅涉及习俗，还有意识形态之争，西方世界与伊斯兰世界看法迥异，根本分歧未必可以解决，但可以透过平等对话，互谅互让，赛事期间，东道主与宾客各守分际，可以避免纠纷；场内场外数落别人，无助沟通对话，反而可能加深不同文明的敌意。

文明冲突非必然，但近年事态明显可见，不同文明之间的冲突正在加剧，而这又折射了世局之变。冷战结束后，西方弥漫乐观情绪，相信历史终结，西方自由主义意识形态定于一尊，国际化就是西方化，其他国家或文明想繁荣兴旺只能走这条路，世界唯一威胁就是恐怖主义极端组织。这一氛围令到冷战后的20年，文明多元得到较大程度包容，这段时期内，世界杯和奥运主办权再三交予非西方国家，其实是一个反映。为了鼓励各地足运发展、推动“足球民主化”，南非、俄罗斯和卡塔尔相继主办世界杯；中国和巴西破天荒主办奥运，体现的是同一理念。

不过最近十年八载，西方世界政经忧患迭起，危机感蚕食了自信，民粹排外意识抬头，西方阵营以外的其他文明，愈益被视为挑战甚至威胁。西方与伊斯兰文明恩怨上千年，恐回厌回情绪长期存在于西方，本届世界杯纷争特别多，卡塔尔和不少穆斯林都觉得背后有一股种族主义气味，就连南非也有评论员对卡塔尔的遭遇“感同身受”。对于卡塔尔世界杯，丹麦是其中一个站得最前的批判者，而当地的恐回嫌回情绪，在欧洲也是数一数二，一些穆斯林相信也记得，丹麦曾支援美军2003年入侵伊拉克；在法国，有纸媒更赤裸裸地刊登仇回漫画，将卡塔尔球员描绘为恐怖分子。欧洲足球强国出现“足球小国无权办世界杯”论述，傲慢心态同样呼之欲出。

领队球员不是政客 各地球迷盼看好球

当然，不少人关心劳工及性小众权益，乃是出于善意，但正如英格兰领队修夫基回应时所言，有些事情并非公开大声说就最有效果，幕后做实事，有时更有助于带来改变。上帝的归上帝，凯撒的归凯撒，政治归政治，足球归足球。英超球会利物浦名帅高普，最近被问到卡塔尔世界杯争议，他表示每个人都可以有其意见，但领队不是政客，球员的责任是踢好每场球，现在是时候让领队和球员好好去比赛。全球50亿观众对世界杯翘首以待，相信大多数球迷最关心的仍是各队表现如何、赛事是否精彩、哪些球星冒起，而不是场内场外的政治表态。