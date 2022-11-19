来源：香港01社论

香港特首李家超跟《香港01》谈到收回土地的时候，表示“我的工具箱里面有很多工具”。这个比喻说得不错。就拿室内装修来说，油墙先要漆铲，有时又要电钻，或者螺丝批，而螺丝批又分不同大小，对应不同需要。残破失修的香港现在要装修翻新，特首自然需要不同工具，对应各个范畴的各种需要。

在专访中，《香港01》问及李家超会否积极行使《收回土地条例》，以“重夺土地供应主导权”。无可否认，要达到增加土地供应这个目的，特首的工具不只这一项。例如政府可以选择填海造地，改划绿化地带，也可以透过土地共享先导计划，吸引发展商提供土地。但香港其实不是缺乏土地，只是大量可用土地没有被妥善利用。政府过去没有积极利用新界用地，以致农地荒废，作劏车场或者露天贮物等。单是四大地产商便在新界的农地储备多达一千公顷，预留在将来改划住宅用途。

收回土地是重夺主导权的关键工具

现在香港就好像家中杂物乱放，以致空间不够用。在装修翻新的时候，当然可以考虑装设地台、建造阁楼以增加收纳空间，但最直接、最对症下药的做法还是先整理和收拾物件，腾出空间作居家生活之用。而《收回土地条例》正正赋予了行政长官会同行政会议适当的权力，可以收回私人土地作公共用途，包括收回农地，甚至是住宅用地。前特首林郑月娥以至社会各界更形容这条法例是“尚方宝剑”。因此当李家超提着他的工具箱来到现场，就应该积极善用《收回土地条例》以及其他各种工具，改变现时土地浪费和滥用的乱象，并达到“重夺土地供应主导权”这个目的。

事实上，在行政主导的宪政秩序之下，特首会同行政会议拥有很大的行政权力。不只是收地发展，例如面对冠病疫情，《预防及控制疾病条例》（第599章）便明确指出，“如行政长官会同行政会议认为任何情况属公共卫生紧急事态的情况，行政长官会同行政会议可为防止、应付或纾缓该公共卫生紧急事态的影响，及为保障公众健康，订立规例”。

这两、三年来，政府善用第599章这个工具，订立了多项规例以应对疫情。但在过程中，亦偶有用得不好的时候。关于疫苗通行证的第599L章在推出之时，便未明确制定滥发免针纸的处理机制。要到了司法覆核败诉之后，政府才修例赋权医务卫生局局长可宣告特定的豁免证明书失效。

行政主导、一国两制的功能重大而广泛

如果说行政主导及相关法例是特首应对疫情的工具，“一国两制”则是工具箱之中另一个、甚至是最重要的工具。自冠病疫情爆发，香港与内地一直采取不同的防疫政策。尤其是第五波疫情过去、特区政府换届之后，差异更加明显。因着“两制”，香港政府按照我们的医疗体系的承受能力、经济活动需要、本地及输入个案的发展趋势、社区防重症屏障的程度，不断调整入境政策及本地社交距离措施。在内地维持着入境“7+3”的时候，香港已率先改行“3+4”甚至“0+3”，同时透过强制检测、疫苗通行证等方法防范疫情恶化。

在“两制”的同时，香港又有着“一国”的优势。第五波疫情期间，香港大为受惠于内地人员及资源的援助。在近几个月的防疫政策调整期，香港与内地政府亦一直紧密联系，国务院港澳办副主任黄柳权曾公开同意，香港接轨世界与和内地通关并不矛盾，认为特区政府因应时势而优化防控措施是无可厚非。不难估计，国务院联防联控机制近期将入境检疫改成“5+3”之前，应曾研究及参考香港的疫情形势。

“一国两制”这个工具，能够给予特首的用途非常广泛。正在泰国出席亚太区经济合作组织会议的李家超形容香港“已重返国际舞台”。而之所以香港能够在国际舞台有一席位，李家超能够出席亚太经合组织活动，也是出于“一国两制”。香港因着“一国两制”这个工具，可以“中国香港”的名义参加不以国家为单位参加的国际组织和国际会议。所以香港是亚太经合组织的成员，也是国际结算银行、世界贸易组织等的成员，而且正在申请加入《区域全面经济伙伴关系协定》。

在马尼拉人质事件时，曾荫权曾经致电菲律宾总统阿基诺三世，并被指不合外交体统。但撇开争议不说，曾荫权的确藉着亚太经合组织的平台而有机会与菲律宾等多国领袖交流，这无疑是“一国两制”给予香港的独特优势。即使是纽约和伦敦，也没有这样的机会参加国际活动。近年因着政治事件及冠病疫情，香港的国际形象及地位受到质疑，李家超首次外访便是到泰国出席亚太经合组织领导人非正式会议，与二十个经济体的领袖同场，也是用着“一国两制”这个工具来“说好香港故事”。

治港者須具备能力及蓝图

不过工具始终只是工具，它能够带来多少作用，取决于使用者的能力以及蓝图。力气不够的话，给他锋利的木工锯也只会事倍功半。这就好像香港能够参加奥运会、世界杯等国际体育盛事，但能否展露光芒，得看运动员的付出和努力。不少人记得董建华在任时曾经邀得美国总统克林顿访港，这除了是他个人的政商人脉深厚，也是因为香港当时的经济及金融角色吃重。今天香港因着“一国两制”仍然可以积极参与国际活动，但我们还有多少实力能够叫人敬重三分，值得深思。

另一方面，我们也要知道“重返国际舞台”到底所为何事。不论是出席亚太经合组织活动，或是申请加入《区域全面经济伙伴关系协定》，都应该是为了推动香港发展，裨益整体社会。李家超在专访中说“我不是为了要行使这个工具，而去使用这项权力”，也说明了特首必须对香港的经济及社会发展有切实的蓝图，他的工具箱才能发挥作用，否则徒有神兵利器也只是胡乱挥舞。正如装修翻新若然没有设计蓝图，拿着再好的油漆也不会令房屋美轮美奂。

犹幸经历几许风雨、中央言之谆谆后，香港政府对于未来发展有了更切实的想像。《施政报告》提出成立引进重点企业办公室、制订文艺创意产业发展蓝图等，李家超形容是“比较破格”以及“开始有产业政策”，更直言“希望能为香港主动争取更多机遇”。但政府目前仍然在起步阶段，许多规划蓝图都还在制定中。李家超领导的团队必须更加积极有为，不只是知道“工具箱里面有很多工具”，更加要清楚香港翻新后应该有的模样，令我们不只是有优势，而是发挥好优势。

不少人形容香港是“一国两制”的示范单位。邓小平当初构想“一国两制”的时候，也是以香港的实践来对台湾起示范作用。但这25年来，香港这个示范单位的确失色了。经济发展停滞，社会贫富悬殊，政治争拗不断。加上疫情和经济打击，这个单位已如水泥剥落，亟待装修翻新。李家超在专访中表示“香港整体发展不错”，需要的是改进而非革命。不管用什么形容词，香港这头家不少地方的确需要重大改动。李家超拿着一个近乎百宝袋的工具箱，没有多少时间好整以暇。