中美联系机制重新开展 美会在台湾问题上退让？

来源：联合报

在和美国总统拜登、日本首相岸田文雄举行会谈后，中国大陆国家主席习近平东南亚之行，有关对台的想法和政策，几乎已经全数摊开，这也应是“新时代党解决台湾问题的总体方略”重要基调。中美在围栏之内，互划了红线。中美恢复旧有的联系机制后，台湾问题的走向，值得关注。

大陆央视播出会谈的现场画面显示，拜习会中，习近平强调，台湾问题是中国核心利益中的核心，是中美关系政治基础中的基础，是中美关系第一条不可逾越的红线。解决台湾问题是中国人自己的事，是中国的内政。维护祖国统一和领土完整，是中国人民和中华民族的共同心愿。任何人想把台湾从中国分裂出去，都违背中国的民族大义，中国人民都绝不会答应！

习近平还对拜登说，“总统先生多次讲过不支持台独，无意将台湾作为谋求对华竞争优势或遏制中国的工具。希望美方将总统先生的承诺落到实处。”

拜登则表示，美方坚持一个中国政策，不支持“台独”，不支持“两个中国”、“一中一台”，不寻求把台湾问题作为工具遏制中国。

用大白话来说，北京清楚表达：“台湾问题，我不会退让，你要说话算话！”而华盛顿的表态，则是：“我不支持‘台独’，也不想和你打架”。而唯一的红线则是“台独”。

在和岸田文雄会谈时，日方重申了台海和平与稳定的重要性，也要求中日海空联络机制下的热线将尽快开通；习近平则要求，历史、台湾等重大原则问题涉及中日关系政治基础和基本信义，必须重信守诺，妥善处置。

围栏清楚了，红线很明显就是“台独”，美方既已表明了不支持“台独”；北京也强调“台独”与台海和平稳定水火不容。大陆把红线划在“台独”合情合理。

自北京的角度看，美国支持“台独”主要是：推出各种挺台湾法案，用美国的国内法来管理台海事务，干预中国内政；二是对台“军售”，出售尖端武器给台湾“以武谋独”；三是派高级官员访台，踏政治底线；四是军人赴台协助训练，或拉台湾进入环太军演。

做好围栏，划好“红线”，明年初美国国务卿布林肯将访北京，中美联系机制重新开展，双方在气候、经贸进行对话，这将一定程度上改善目前僵持的中美关系，走出佩洛西事件的低谷。在美国不寻求把台湾问题作为工具遏制中国大陆后，是否美方会在台湾问题上有所退让，值得进一步关注。