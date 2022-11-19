河南全省抢救富士康：揭开中国经济的奥秘

来源：香港01

作者：邓峰

过去两周，河南省全力抢救富士康产能，稳住产业链供应链的行为，生动揭示了地方政府与经济发展的密切关系，从中世人可以看到改革开放以来中国经济的奥秘。

10月底，出于对冠病病毒的恐惧和担心感染后隔离的情况，恐慌情绪在郑州富士康蔓延，进而引发为数不少的员工非正常离厂。网络上一度盛传部分郑州富士康员工在秋风萧瑟下徒步返乡的画面。当时，河南官方和富士康很快作出回应，声称“富士康厂区未发生重症感染现象，疫情总体可控”，并表示“在返乡前，充分尊重员工的去留意愿，与企业员工进行充分沟通，去留自愿，并做好点对点保障”。

尽管随着政府出面解决，富士康员工徒步返乡事件暂时告一段落，但郑州富士康迅速面临用工短缺的困境，产能可能大幅降低。作为苹果公司在全世界最大的代工厂，郑州富士康若产能大幅降低，势必影响苹果iPhone系列产品的出货量。11月初，苹果官网发布了一则声明，其中提及“我们看到，（市场）对iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max机型的强劲需求”，但郑州工厂目前的产能大幅降低，“顾客将需要等待更长的时间才能收到新产品”。

暂且不论历来注重用户体验和供应链稳定的苹果会否考虑逐步将供应链搬迁出中国，单是郑州富士康产能可能大幅降低的事情本身就足以给河南省的就业、进出口贸易、税收、上下游产业、经济发展带来连锁负面反应，影响海内外对于中国多年以来积累的供应链稳定的信心。

富士康员工徒步返乡事件发生后，网上有少数极端声音攻击富士康，留言称“赶走富士康，抵制苹果”，“难道没有富士康，河南人就活不下去了吗”。说这样话的人大概不了解的是，富士康是河南过去一些年所引进的最为成功的大企业，是内地最大的出口贸易公司，贡献了郑州进出口总额的80%，河南省进出口总额的60%。富士康还为河南直接创造了数十万个工作岗位，并间接创造了上下游配套企业的大量就业机会，让许多河南人不用背井离乡外出打工。郑州能一跃成为中部城市的外贸龙头，能成为重要的物流中心和电子产业城市，离不开富士康的助力。

十来年前，河南省费尽周章，花了很多心血，提供一条龙的五星级服务，才把富士康引入郑州。微信公众号“功夫财经”在《为了富士康，河南豁出去了！》一文中写道：“郭庚茂（时任河南省长））希望在河南複制一个富士康廊坊科技园。几经沟通，2010年6月20日，郭台铭到郑州了。郭庚茂全程陪同郭台铭到各处考察，郭台铭去洛阳关林祈福，烧香拜佛，他也在场。河南极力想促成这笔交易，提供15亿美元建厂补贴，投产前五年免企业税和增值税，后5年减半，向国家海关总署请求保税区政策。这些都是公开的资讯，或者写在官方文件里。”

郑州富士康项目落地后，河南省又以全省之力，要求基层政府为富士康招募工人。再之后，郑州富士康项目取得巨大成功，大幅推动了郑州、河南的经济发展，并到了贡献更多税收的时候。这对于经历村镇银行暴雷和面临烂尾楼困境的河南尤其重要。

在这样的情势下，过去两周，河南省开展了抢救富士康产能的紧急工作。为了安抚郑州富士康员工的人心，11月1日，河南省长王凯到郑州富士康调研工作，要求“做好员工关心关爱，强化生活保障和心理疏导，把工作做实做细、政策讲清讲透、权益落实落地”，“加强医疗保障，配足防疫物资、配强医护力量，最大限度确保人员安全健康”，“用最短时间、最高效率阻断疫情扩散、防止风险外溢”。

摆在郑州富士康面前最大的挑战是用工短缺。据第一财经报道，部分员工“自发返乡”后，“最直接的结果，便是一线工人的大量短缺”，仍在富士康上班的一位员工说，“我当时所在的一个车间，面积有半个足球场那么大，本来开工的有4条生产线，结果，从11月1日开始，人就不断减少，生产线从4条变成2条，之后又缩减到1条”。为了留住老员工、招募新员工，郑州富士康不断加大奖励力度，并于11月1日宣布，对于当日正常出勤的员工，将补贴标准由现标准100元（人民币，下同）/天提高到400元/天，后来又把临时工的时薪提高到30元/小时，为数十年来最高。

河南省再一次紧急为富士康招募新员工。据第一财经的报道，近日“来自洛阳、新乡、驻马店、信阳、漯河等多个地市的拟入职员工们，已经分别在当地人社局的组织下，分批次在经历集中隔离、核酸检测结果阴性后，到达富士康”，“滑县人社局也称，他们高度重视富士康用工保障工作，（接到用工通知后）对相关科室进行再安排再部署，压实责任”，“县人社、卫健、交通、公安等部门密切配合、无缝对接，做好闭环管理、适时输送”。近日财联社报道称，河南部分地区要求发挥带头作用，基层干部带头去郑州富士康务工，务工期限1-6个月不等。

随着河南省各地新招募的员工“点对点”抵达郑州富士康园区，11月13日，河南省常务副省长孙守刚去富士康看望新员工，强调“要始终把员工健康安全放在首位，用心用情做好服务保障，让员工住得安心放心舒心”。在河南省政府的助力下，富士康渐渐走出用工短缺的困境。日前，富士康郑州科技园发布消息称，“对近期河南政府及社会各界给予郑州富士康的大力支持和关心，集团高层深表感谢”。

回看整个过程，尽管郑州富士康部分员工徒步返乡事件的发生令人遗憾，暴露出河南和郑州当地的治理能力短板，但在危机发生后，河南省的应对是有力的和务实的，未被网上一些极端的声音裹挟，展现出了负责任态度和清醒意识。这对于过去一年多连续经历7·20郑州特大暴雨事故、村镇银行暴雷和给储户赋红码的闹剧的河南来说非常重要。因为改革开放40多年的历史早已说明，一个政府只有不被非理性的民粹声音或争论不休的意识形态口水战束缚，只有回归实事求是的精神，踏踏实实解决问题，专注于经济民生，让人民过上好日子，才能赢得人心。

往更深层面思考，从十年前河南以全省之力引入富士康，以富士康为支点来推动经济发展，到最近河南又以全省之力来保住富士康产能，稳住供应链，其实是改革开放40多年中的常见现象，有力证明了政府在中国经济发展中所扮演的关键作用。当然，这也警示产业链供应链稳定的重要性，尤其是在中美竞争的形势下，更要增强海内外对于中国产业链供应链的信心，以此稳住中国经济大盘的重要基石。

复旦大学兰小欢在专著《置身事内：中国政府与经济发展》中总结过，中国“政府不但影响‘蛋糕’的分配，也参与‘蛋糕’的生产”，中国的“经济发展和市场化改革是由政府强力推动的”，“就算是最坚定的市场改革派，1980年的时候恐怕也想象不到今天我国市场经济的深度和广度”。

他在书中分析，“经济落后的国家之所以落后，正是因为它缺乏发达国家的很多硬件或软件资源，缺乏完善的市场体制”，“对落后国家而言，经济发展的关键在于能否在市场机制不完善的情况下，找到其他可行的动员和调配资源的方式，推动经济增长，在增长过程中获得更多资源和时间去建设和完善市场经济”，“在改革开放之初，我国资本市场和法律体系远远谈不上健全，民间财富也极为有限，社会风气也不信任甚至鄙视民营企业和个体户”，于是“地方分权竞争+中央协调”成为了中国经济模式。

当然，过去成功的经验不一定适用于当下与未来，不同省市的情况因为现实情况的不同往往存在很大差异，不可一概而论。尤其重要的是，经过改革开放40多年的发展，中国早已发生翻天覆地的变化，政府的角色和经济发展模式都要因应新情况。

但即便如此，河南全省抢救富士康产能还是为世人了解过去40年中国经济的腾飞和今天中国一些省市仍在延续的经济发展模式有非常直观的认识。类似富士康的案例在过去40多年中非常多，有力说明了一个基本观点：不论何时，经济社会发展的关键都只能是实事求是，具体问题具体分析，务实的解决问题永远比虚无缥缈的意识形态口水战更加重要，让人民过上好日子比大多数宏伟更宏伟。