台湾军事准备好了吗？

来源：台湾中时新闻网

作者：吕志翔

“拜习会”落幕，美中紧张关系有缓和迹象，拜登总统的“不认为中方有任何紧迫侵略台湾的企图”，对台海安全短期情势做了乐观评估，但中共统一的目标从未改变，台湾任何自满、偏安心态只会加速中国大陆的行动。美国军事专家指出，与其臆测大陆领导人习近平的意图，不如专注真正的核心问题：美国与台湾准备好因应中共的统一行动吗？

美国众院议长佩洛西8月初访问台湾，引发北京以实兵联合演习反制，台海紧张关系急遽升高，美国国务卿布林肯、国家安全顾问苏利文与军方将领并不断释放北京对台海现状不满，会提前对台湾展开军事行动的讯息。美国战略司令部司令李察日前更表示，乌克兰战争只是与中国冲突的“序幕、热身战”；前白宫国家安全顾问麦克马斯特在拜习会后仍悲观表示，习近平或许意识到有个稍纵即逝的“机会之窗”，时间点约落在2024年台湾跟美国两场总统大选之间。

虽然美国参谋首长联席会议主席米利表示，大陆人民解放军还没有能力占领台湾；许多人以为俄罗斯入侵乌克兰踢到铁板，北京记取教训，会三思而后行；或是北京准备不足，至少短期内不会进攻台湾。但习近平在二十大明确宣示，“绝不承诺放弃使用武力”；他在巡视中央军事委员会联合作战指挥中心时强调，“全军要全部精力向打仗聚焦，全部工作向打仗用劲，加快提高打赢能力”，所谓打仗就是针对台湾的军事行动以及美国的可能军事介入，因此，北京有对台湾采取军事行动的意图已不容怀疑。

美国前助理国防部长、《拒止战略》作者科尔比警告，人民解放军可能准备不够，但更重要的是美国和台湾军事准备程度落后中国大陆，这也是台湾国安团队不可回避的责任与挑战。

民进党的抗中保台、联美抗中断绝了与大陆沟通的管道，并将台湾安全依赖美国的保护伞，但没有任何民意调查显示，美国愿意牺牲军人生命保护台湾；《外交事务》季刊访问数十位专家，询问“美国是否应该承诺防卫台湾”，结果有39名学者专家持反对立场，不同意24人，强烈不同意则高达15人；表态同意者为5名，及非常同意者3人。另外，高达74%日本民众反对日本派遣自卫队与美军联合对抗中国，也反映出同样的事实。

面对大陆优势军力，台湾军队防御准备不足是美国最大关切之一，美国媒体鼓吹要将台湾武装成“豪猪岛”，大量储备武器弹药，以威慑大陆武力犯台，但俄乌战争已产生排挤效应，美国本身武器弹药库存不足，扩大生产线至少要等到2025年，恐怕缓不济急。

美国国会则在2023年《国防授权法案》中要求每年提供台湾价值10亿美元的弹药，以及每年20亿美元、为期5年的“海外军事资助计划”向台湾提供军援。台湾将获得美国的反舰巡弋导弹、防空防卫系统、自杀式无人飞机、水雷、指挥管控系统等，但是否能得到行政部门支持、顺利完成立法仍是未定之数。

拜习会后，台湾安全态势并未转变，民进党政府无意认真加强国防，却为了维护政权，继续操弄抗中保台，将内部政党恶斗与国安挂钩，选择了一条最危险的道路。

（作者为台湾资深媒体人）