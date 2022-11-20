张忠谋赴APEC 美中对抗下的台湾缩影

来源：台湾《联合报》

作者：蔡晋宇

睽违四年，张忠谋再度以蔡英文总统特使身份赴APEC参加领袖高峰会实体会议，不同于四年前的是，近年来美中对垒情势升高，不但将台湾推上美中对抗第一线，连同台积电也随着芯片战，置身地缘政治风暴中心。当张忠谋从一位无涉政治的企业领袖，变成了大国博弈之间的杠杆，在APEC峰会上的际遇，俨然就是台湾当前在国际缩影。

峰会期间，张忠谋与美、日领导人间的交流，在礼尚往来之余，还围绕在芯片议题，且无论美、日都对于台积电能前往当地设厂，将先进制程产能引入感到满意，双方彼此认定是政治、经济盟友角色相当明确。

但一如台湾对于通盘地接受美国下指导棋，并非毫无怨言，张忠谋从商业角度，同样点出台积电所面对的类似处境，指出虽乐见把一小部分先进芯片制程移往美国亚利桑那州，仍多次强调，生产成本将增加五十个百分点之多。

类似言论这并非头一遭，早在去年APEC峰会上，张忠谋甚至以更强硬的措辞表示，美国过去主张自由贸易，近来突然要在境内增加积体电路制造比重，试图让时光倒流的做法，是相当不切实际的。

至于张忠谋见到习近平，双方几乎无话可说，只能互相客套问好，“欲说还休，却道天凉好个秋”的情景，也恰巧反映出了两岸当前缺乏谈话基础的现况。习近平当然明白，台积电在美中对抗的大环境底下，只能被迫选边站，高阶芯片不能赴陆设厂并非张忠谋能拍板。

同样地，张忠谋也清楚，自己能有机会代表出席APEC，正是多方政治折冲下的产物，不可能代表政府和习近平触及敏感地两岸议题。相敬如宾，于是成了外交场合的最佳选项。

国际政治大气候瞬息万变，张忠谋年迈仍穿梭在各国领袖间的身影，象征台积电之于台湾的无可取代性，在APEC实体峰会上与东西方不同阵营领袖间的互动，更道尽了台湾处在美中两强之间的左右为难。