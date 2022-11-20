重返国际舞台中心 习近平掀外交旋风

来源：明报

明报社评

中国国家主席习近平上周接连出席了二十国集团（G20）和亚太经合组织（APEC）两场峰会，并访问泰国，是他中共二十大后首次出访，也是疫情暴发近三年来他首度出席上述国际峰会。短短6日内，从印尼峇厘岛，到泰国曼谷，习近平发表多场演讲，并与至少19国领袖双边会谈，掀起“外交旋风”，其中与美、日、法、澳等西方国家领袖的会面，尤为引人注目。习近平利用这次机会，重启中国与西方国家关系，重申中国对全球治理的主张，标志着疫后时代，中国向国际舞台中心地位的强势回归。

受疫情影响，过去两年多，习近平一直未出国访问，今年9月，才首度踏出国门，出访中亚哈萨克、乌兹别克，并出席上合组织峰会。前年的G20峰会和过去两年的APEC峰会，都在线上举行。去年意大利罗马的G20峰会，中方也由外长王毅出席，习近平发表视像讲话。所以，这次习近平亲身出席两个峰会，格外引人瞩目。

中美峰会营造宽松气氛

晤19国领袖遍布五大洲

获习近平这次单独会晤的19国领袖中，既有美法意西荷等欧美领袖，也有南非、塞内加尔、阿根廷、智利等非洲、拉美发展中国家元首，既有日、韩、新、泰、菲、印尼和文莱等周边国家领导人，也有澳纽和巴布亚新几内亚等大洋洲南太平洋国家领导人，可谓遍布五大洲。

在各场会晤中，中美峰会最引人注目，习近平抵达峇厘岛的首个行程，就是与美国总统拜登会谈。虽然长达3小时的会谈成果不多，且美国众议院热门新议长人选、共和党众议员麦卡锡（Kevin McCarthy）或在上任前后访台，舆论担心中美会有新一波龃龉，但毕竟这是两年来首度习拜亲身会面，有助稳定中美关系，而习近平与美副总统哈里斯的“短暂交谈”，更将缓和气氛从峇厘岛带到曼谷，也为习近平与其他西方国家领袖的晤面，营造了宽松环境，让不想选边站的领袖们松一口气。

从连串会晤可见，习近平对西方领袖多强调求同存异，如对拜登细数中美的差异及利益共同点，对澳洲总理阿尔巴内塞指出中澳并无根本利害冲突；对欧洲国家强调政经分离、战略自主，希望法国推动欧盟奉行独立和积极的对华政策，呼吁荷兰维持产业链供应链的稳定等；对周边国家领袖，则强调地区安全，共存共荣，与岸田达成重开经济高层对话、开通军方海空联络机制热线等五点共识，对小马可斯强调中菲同为亚洲发展中国家，要守护地区和平稳定等；对发展中国家则表达支持，增加进口对方产品等。透露出中国疫后外交的总体格局，即改善与西方关系，稳固周边环境，继续扩大在发展中国家影响力。在会晤的各国领袖中，马克龙、李显龙、意大利总理梅洛尼、荷兰首相吕特、新西兰总理阿德恩等人，都收到访华邀请，小马可斯更已确定1月初的访华行程。可以预料，走出疫情阴霾的北京，明年将迎来更多外国领袖。

西方舆论认为，习近平这次出访，意味中国外交在疫后“追落后”，其实近3年中国外交从未缺席。除北京冬奥邀请多国元首到访外，在全球治理方面，习近平的“全球发展倡议”和“全球安全倡议”，都是针对疫后世界变局而提出。前者于2021年9月联合国大会提出，已获逾百国家和国际组织呼应，“全球发展倡议之友小组”已逾60国参与；后者于今年4月博鳌论坛提出，其中既有“坚持尊重各国主权、领土完整”内容，又强调“坚持重视各国合理安全关切，秉持安全不可分割原则”，“反对把本国安全建立在他国不安全的基础之上”，这也是北京对俄乌战争的标准表态。习近平这次在两个峰会上，亲身重提两项倡议，恐怕很难被解读为中方对俄乌战争态度有变。

利用这次重返国际舞台的机会，习近平也向外界展示中共二十大的政策利好。他在APEC峰会上指出，迄今为止，全球实现工业化的国家不超过30个，人口总数不超过10亿，而中国中等收入群体在未来15年将超过8亿，势推动超大规模市场不断发展。中方将继续推进加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP），并考虑明年举办第三届“一带一路”国际合作高峰论坛。这些愿景与承诺，既为亚太和全球发展繁荣注入新动力，亦体现中国对外开放大门只会愈开愈大。

重申发展安全两大倡议

与英加关系未走出低谷

虽然中国与西方国家的关系整体呈缓和气氛，但西方国家对华的取态短期较难有根本变化。而在与会的G7和五眼联盟国家中，剔除之前单独访华的德国总理朔尔茨，只有英国、加拿大两国领袖未与习近平双边会谈。与苏纳克的会晤因“行程关系”临时取消，与杜鲁多的短暂交谈更酿成“教训”风波，反映出中国与两国关系仍未走出低谷，这与两国近期频频指摘中国间谍、干涉内政以及逼退中资企业的举措，恐怕不无关系。而中英、中加关系的持续低迷，对于同两国有深厚历史与人文关系的香港而言，亦非好事。