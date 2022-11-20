FIFA斥西方伪善 促球员避免意识形态斗争

来源：明报

在卡塔尔举行的2022世界杯足球赛事今天（20日）揭幕，估计将有逾100万球迷在之后一个月内亲赴该国观赛。不过，鉴于该国的民主人权纪录、贿赂丑闻和剥削外劳等争议，衍生杯葛、抗议声音不断。即使卡塔尔批评外界的杯葛呼吁对他们不公，国际足联（FIFA）也称该国已作劳福改革，敦促球员“避免意识形态斗争”，丹麦等国家官员、王室，以及一些球坛名宿、球员都表明抵制或抗议，使这届可能是史上最政治化的一届世界杯。国际足联会长因凡蒂诺昨日为卡塔尔辩护，并抨击西方伪善。

卡塔尔2010年获选定为2022年世界杯主办国后，这十数年间争议不断，包括被指贿赂国际足联官员换取主办权，又被指压制妇权、限制言论自由等。近期随着赛事开锣，当地外劳和性小众待遇备受关注，更掀起杯葛抗议的声音，近期德国、法国和西班牙的足球联赛，都有入场球迷举起横额，要求杯葛这届世界杯。

英格兰、荷兰、比利时、丹麦、法国、德国、挪威、瑞典、瑞士和威尔士队队长今年9月表明，参赛时将戴上附有彩虹心形的“OneLove”臂章，以示支持同性恋者及妇女权益，并争取大众关注。

英法部分城市不设大屏幕转播

德国足总主席诺伊恩多夫（Bernd Neuendorf）维护相关宣示，表示已为人权议题立场准备了面对罚款。英国伦敦和法国城市如巴黎、马赛、里尔等，早前已宣布了为抗议卡塔尔的人权、环保议题等，这届将一改以往世杯做法，不会在公共场所摆设大型电视屏幕转播赛事，德国部分酒吧亦自发不播赛事。丹麦政府与王室更表明，不会派人出席开幕礼或观赛。一些名宿或现役球星表明不会观赛。部分演艺人士拒绝参与开幕礼表演。“杯葛卡塔尔运动”则推动民众罢看、酒肆弃播世杯。

国际足联（FIFA）会长因凡蒂诺（Gianni Infantino）昨天（19日）在揭幕前的记者会，批评西方对卡塔尔外劳待遇的指摘“伪善”，道：“这种偏向一方的道德教训，只是虚伪。”国际足联早前已敦促球队专注足球，避免意识形态或政治斗争。卡塔尔政府也批评外界的抵制和攻击“虚伪”及无视该国的成就。它强调已推行最低工资，订立在酷暑下工作的规定等措施。该国官员指摘外界对他们的批评，存在种族歧视和仇恨言论，促请国际人权组织采取“一视同仁”立场。

中东社群现“撑卡塔尔”呼声

西方杯葛声更令事态提升至种族层面，中东、阿拉伯社群近期涌现“我是阿拉伯人，我撑卡塔尔”呼声，质疑西方的指控纯出于“傲慢”，看不上阿拉伯国家由第三世界成为世界杯主办国。

英国《卫报》去年2月发表侦查报道，指自2010年有6500名南亚外劳因参与卡塔尔筹办世杯项目而死亡。可是卡塔尔政府称2014至2020年间，有37名世杯场馆建筑工人死亡，当中得3人因工死亡。该国劳工大臣上周一（14日）出席欧洲议会人权委员会会议，驳斥筹建世杯项目死亡劳工数目“统计有欠准确、可靠和完整”。国际劳工组织本月初发表报告，承认卡塔尔有改善，但仍有不足。