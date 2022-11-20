全球经贸秩序重组下的台湾产业发展

来源：台湾《工商时报》

工商社论

“天下大势、分久必合、合久必分”，今日全球贸易已步入“合久必分”大势吗？台湾资源匮乏需仰赖对外贸易才能累积财富与生存，全球化提供我们最佳的贸易平台，但此好景已在改变。供应链全球化体系，创造世界数十年来低通膨与高成长的经济情势，正在慢慢消失。

仔细分析这个以“美国优先”所设计的全球化体系，可以得知这个体系，是由四个环节促成：其一，大量劳工移民进入美国，造成美国基层劳工薪资停滞，加大社会贫富悬殊现象。其二，美国劳工薪资停滞，但中国大陆提供了物美价廉商品，维持住劳工的购买力，基层劳工生活得不受影响，维护了美国社会安定。其三，俄罗斯提供欧盟廉价能源及工业原料，维持了欧盟竞争力和高生活水准。其四，美国缺钱时就无上限发行国债，靠美军及美元强势确保美债地位，而由世界其他国家买单，第三方世界则只能持续担任低阶劳动工作。

在美国优先的体系下，世界只要稍有可能与美国争霸的国家出现，就一定会被美国打压，日本就是活生生的例子，30年前日元在美国压力下被迫急速升值，导致日本经济衰退，并演变成失落的30年。近年美国为能维护其在北约的领导地位，诱发俄乌战争，害惨了乌克兰、俄罗斯与欧盟，而美国则坐收其利。后来又发生北溪油管事件、俄乌战争无法和谈，更被外界认为是美国在背后下指导棋。至于美国启动美中争霸战已有多年，贸易战、科技战、舆论战、金融战等已是无底限开打，如今只缺军事战，而台湾在美中争霸的过程中，更被视为是美国摆布的棋子。

不过世界局势正在改变，当全球化不再是美国化，而是朝向中、俄、印度、欧盟等多元区域发展时，美国会坐视吗？可以想见俄乌战争、以及美国观望的台海冲突，都是其阻止多元区域发展的手段，企图保住美国的优势。全球供应链在和平时期是有效的，但发生冲突，步入冷战思维时，必将壁垒分明，加速供应链缺口，而在全球经贸秩序崩塌与重组的过程中，必将冲击世界经济与民生，并导致全球通膨走升，加剧全球经济下行风险。在此同时也将改变民众的消费与厂商生产模式，进而影响各国产业政策与结构调整。

今年10月中共二十大落幕，习近平在政治报告中提及，大陆面临严峻的内外挑战。而在美国方面，美国拉帮结派，以芯片制裁中国，牺牲台湾半导体产业，我们能不及时做好规划，重建台湾未来的产业发展吗？

美国的“去中化”源自美国缺乏安全感，此将导致美国未来的“去台化”；台积电到美设厂必加速美国“去台化”的进程，当美国已全盘掌握半导体的关键生产技术，并在本土组建好半导体帝国时，还会在意台湾吗？台湾唯有靠自己努力，自立自强，创造自己未来的产业。产业发展应该兼顾短中长期的规划，手机、电子资讯产品及其相关零组件是我们目前与短期的火车头产业；中长期可建基在电子、电机、机械、材料、化工的基础上，发展非内燃机车辆产业为火车头产业，可用“ODM（整厂委托设计代工）+整厂零组件供应”的营运模式，协助各国在地建厂组装电动车，改变汽车产销供应链生态系，使台湾成为世界电动车设计及零组件供应中心。我们必须有未来30年车辆产业发展策略布局规划，当然生物科技也是长期的规划项目。由产业政策、科技研发引导产业改变与结构调整，只有透过持续创新研发才能壮大产业，当然也只有台海之间的和平稳定才能改变与调整台湾产业结构。

综上所述，台积电到美设厂会加速美国“去台化”的进程，当美国在本土组建好半导体帝国时，也是我国护国神山消失的时候。台湾唯有靠自己努力，持续创新研发，维持两岸和平，才能改变与调整产业结构，创造台湾未来新的火车头产业。正如美国普利策奖得主佛里曼所言：“台湾应专心繁荣经济，别急着改变现状，应主动避战，自主外交、繁荣经济，才是台湾可长可久的生存之道”。

