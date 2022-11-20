中国稳房地产更要稳消费

来源：中时电子报

旺报社评

中国大陆10月经济数据不如预期，代表企业生产活力的工业生产，从前月6.3%滑落至5%，减幅1.3%，象征企业未来动能的固定资产投资，同样自前月5.9%续降至5.8%。更糟糕的是，作为经济增长主力的内需消费，继4、5月严重衰退后，本月再次衰退0.5%，显见封城效应余威犹存。值得注意的是，疫后表现亮丽的出口，受到全球景气下滑波及，在需求急速萎缩下，本月罕见看到-0.3%的负成长数字，是两年多来首见。

市场对房市信心恢复

从生产到投资，再到消费与出口，主要经济成长引擎同步减速，令人对未来感到忧心。各主要经济预测机构，如亚洲开发银行、世界银行及国际货币基金等，陆续调降今年大陆经济成长率至3%上下，恐创下1979年经济改革以来次低纪录。为了避免经济失速而引发其他金融风险或社会动荡，大陆中央部会纷纷推出刺激经济措施，借此稳住经济下跌走势。

其中，最值得关注的，是近日人行及银保监会联合发布的《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》，针对房企融资、保交楼、房企风险处置、消费者权益保障、金融管理政策调整及住房租赁金融支持等六大面向，提出16项具体因应措施。救市力道之大，外界称为史诗级房产救市行动。

实际成效如何，仍待验证，但值此经济下行风险日益增温之际，端出对症下药的政策牛肉，不失为一步好棋。背后逻辑，不难理解。这波大陆经济下挫如此之深，除了相对严格的疫情管控措施外，为抑制房地产泡沫而接连推出的房市调控与监管禁令，绝对脱离不了关系。如今，随着房地产泡沫陆续挤出，监管力道自然应该缩手。

这道猛药已经奏效，市场对房市的信心重新恢复。光从相关个股表现就可一窥端倪。比如在香港上市的知名大陆房地产开发商碧桂园，在政策发布后，短短两天涨幅就近一倍。如果把时间再拉长一点，11月以来，由低点到高点，涨幅更是高达223%。同期间，同样在香港上市的龙湖地产，股价涨幅也分别高达50%及116%。显见以金融支持房市此举，确实发挥一定功效。

支持中小微民营企业

不过，必须提醒的是，稳住房市并借此稳住经济情势，并不等于应该把资源大量挹注到房地产，作为拉抬经济主力。过度拉抬房地产，可能会让好不容易削减的资产泡沫，再度死灰复燃，相信北京也不想重蹈覆辙。真正长稳久安，还是得回归到消费、投资及出口这三大实体经济引擎上。近日人行发布第三季货币政策执行报告，就明白指出，即便稳住房市、恢复市场信心相当重要，但也不会把房地产作为刺激经济的主要手段，就是这个道理。

面对异常严峻的经济情势，北京确实需要端出更多政策牛肉，但过程中不能轻忽可能衍生的风险。换言之，16条金融支持房市措施，应该只能视为维稳经济的第一步。一旦房市止稳，接下来拉抬经济重心就要跟着转向，尤其是对经济贡献超过6成的内需消费与民营企业，才是重中之重。

实际做法上，除了拿捏时机适度放宽严苛的防疫规定、让人流及物流恢复正常外，更重要的是，如何透过财政与货币手段，如精准对接的减税降费措施，或是资金借贷的利息补贴等等，全力支持中小微民营企业发展。毕竟这波经济下行，受创最重的就是内需消费与中小微企业，加上这两类主体又是支撑经济的重要根基，更需政策支持。

“施肥还得要施到根上，根壮才能枝繁叶茂。”这是李克强在今年两会回应记者的妙喻，放到应对经济下行风险上，其实非常贴切。找回经济活力，不能只是抱着炒短线的心态，而应该以宏观、长远的角度切入，着手规划政策。大方向把握住了，大陆经济的春天应该也就不远了。