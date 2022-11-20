卡塔尔主办大型国际赛事能力受质疑

来源：美国之音

作者：松仁

国际足联(FIFA)在卡塔尔世界杯足球赛开赛前夕突然宣布，八个赛场及周边地区禁止向球迷出售啤酒引起各界的关注和热议，连带卡塔尔举办大型国际比赛的能力也再次引起质疑。

世界杯足球赛将于星期天在卡塔尔首都多哈拉开帷幕，首场比赛在卡塔尔队和厄瓜多尔队之间进行。但是就在比赛开始48小时前，国际足联在星期五发表声明表示，经与东道主卡塔尔“讨论”之后，世界杯所有八个比赛场馆以及周边地区将禁售酒精饮料，此举引起一些比赛球队以及大批球迷的困扰与不满。

国际足联此前曾表示，在卡塔尔世界杯期间，球迷可以在特定区域购买啤酒，包括世界杯比赛球场周边地区，但体育场看台和大厅不会供应啤酒。国际足联此前的规定还指出，球迷可以在每场比赛开赛前三小时内以及比赛结束后一小时内购买啤酒，但不允许在比赛期间购买。这次在比赛开始前夕改变决定让很多人颇感意外。

卡塔尔是一个严格控制酒精的伊斯兰国家，在公共场合饮酒属于违法行为。球迷能否购买和饮用啤酒从卡塔尔获得世界杯举办权开始就一直是一个富有争议又令人关注的问题。

路透社在报道中指出，自从卡塔尔2010年获得世界杯足球赛的主办权之后，有关卡塔尔是否适合充当东道主的争议就一直未曾停歇，其中包括对卡塔尔劳工权利以及严厉法律的批评。而即将开幕的世界杯也是对卡塔尔举办大型国际赛事能力的一次考验。

“对我而言很清楚：选择卡塔尔是一个错误，一个糟糕的选择，”路透社引述前国际足联主席塞普·布拉特（Sepp Blatter）上周发表的看法说。

世界杯通常都在各国俱乐部和联赛空挡的夏季举行，但是卡塔尔夏季的气温超过摄氏45度，运动员显然难以在这样的高温下持续奔波。国际足联因此在2014和2015两年分别做了一番实地考察和研究，结果得出结论，比赛不可能在六七月间举行，因此才把比赛延后至十一和十二月举行。

卡塔尔在修建比赛场馆期间也出现很多争议，尤其是在劳工权利问题上。根据媒体的报道，数以千计的外籍工人在修建场馆期间不幸丧命或受到恶劣的待遇。卡塔尔不得不修改劳工法律以平息全球的不满和声讨。

此外，卡塔尔歧视或压制女同、男同、双性恋者和跨性别者（LGBT）权利以及有关饮用酒精饮料的伊斯兰法律也一再引发轩然大波。

卡塔尔埃米尔塔米姆·本·哈马德·阿勒萨尼（Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani）去年9月曾在联合国大会致辞时保证，卡塔尔政府将会不带歧视地欢迎来自全世界的每一个人。

卡塔尔是世界杯历史上第二个从未拿到过世界杯门票而得以成为世界杯东道主的国家。此前在1934年举行的第二届世界杯比赛时，作为东道主的意大利之前一届比赛也未打进世界杯决赛。

为了避免在世界杯首轮比赛就遭淘汰的尴尬局面，卡塔尔足球队已经经过了好几年的精心准备，而且似乎也有脱胎换骨的成效。

卡塔尔首先在2017年为自己的足球队聘请了著名的西班牙教练菲利克斯·桑切斯（Felix Sanchez）。桑切斯凭借自己对足球的专业知识以及对中东地区的了解，将卡塔尔足球队训练成亚洲的一支强队，不仅夺得2019年的亚洲杯冠军，而且所有的比赛获得全胜，包括以3:1战胜亚洲实力强悍的日本队。

卡塔尔足球队为了练兵，2019年前去参加美洲杯足球赛，结果在小组赛中就先后被哥伦比亚和阿根廷击败，只与巴拉圭打了个平手。

卡塔尔足球队去年为了练兵又去参加美洲金杯赛，不仅小组赛排名第一，而且在四分之一决赛中击败了萨尔瓦多队，只是在半决赛中以0:1输给了美国队。

世界杯足球赛星期天开幕后，卡塔尔足球队面临着国内球迷期盼他们取得好成绩的巨大压力。卡塔尔足协为了保证卡塔尔足球队队员集中精力为世界杯备战，从本赛季开始就禁止国家队队员参加卡塔尔各足球俱乐部的比赛。