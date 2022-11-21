死亡病例重燃政府收紧防疫措施之忧

来源：彭博社

北京疫情持续爆发并报告了中国大陆近六个月来首个与冠病相关的死亡病例，人们由此担心政府会恢复对学校、餐馆和商店的严格防疫限制。

据《北京日报》报道，当地一名87岁的确诊男子周六因基础病恶化死亡。报道称，逝者11月11日出现干咳症状，两天后诊断为冠病肺炎轻型。这是上海5月26日出现死亡病例以来内地通报的第一例。

北京市政府发言人徐和建周日在新闻发布会上表示，近期首都存在多点多面社会面隐匿传播风险，疫情防控形势“严峻”。截至周日下午3点，当地报告516例新增本土病例。

《北京日报》称，包括朝阳大悦城在内的一些购物中心是本轮疫情的爆发中心。首都部分地区的学校已告知家长从周一开始改上网课直至另行通知。但目前为止还没有全市或全区闭校的官方通知。

朝阳区副区长杨蓓蓓建议，未来一周居民继续减少流动，非必要不离开本区域，鼓励采用电话、网络等灵活办公方式，召开会议优先采用视频方式。

最新死亡病例可能会考验中国政府的容忍度。本月早些时候，政府收窄了一些限制措施，被许多人视为清零政策出现了转向的信号。在与世界维持了近三年的隔断后，当局缩短了入境旅客和密接者的隔离时间，并结束了国际航班熔断机制。

最新的死亡病例消息也可能抑制中国股票的行情。一段时间以来北京支持房地产市场的政策转向以及对精准防控的强调激发了市场的乐观情绪。MSCI中国指数本月大涨逾20%，迈向1999年以来的最佳表现。

中国持续爆发的疫情也提高了死亡病例增加的概率，因感染者可能会在数天甚至几周后病情恶化。全国而言，周六新增2万3238例本土冠病感染者，较周五少增180例。

广州市周六通报新增8483例本土冠病感染者，海珠区将强化疫情防控措施延长至11月22日。广州市教育局副局长陈学明周日在记者会上表示，11个区中有7个区的学校下周继续关闭。

老年人和其他易感群体的疫苗低接种率仍然是中国重新开放面临的最大障碍之一。在80岁及以上的人群中，只有66%完全接种，打过加强针的更是低至40%。相比之下，美国老年人的疫苗接种率超过90%。

《人民日报》 周五再次发表评论文章称，中国对防疫措施的改进不是放松，更不是“躺平”。

国家卫健委周四表示，将建设更多定点医院，主要收治对象为重症、危重症患者，ICU床位要达到床位总数的10%。