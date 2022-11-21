G20与APEC会议的启示

来源：台湾《经济日报》

经济日报社论

刚刚结束的G20和APEC会议，最忙碌的人莫过于中国国家主席习近平。习近平除了参加大会，还单独会晤美国总统拜登、法国总统马克龙、澳大利亚总理奥尔巴尼斯、意大利总理梅洛尼、韩国总统尹锡悦、新加坡总理李显龙，和G20东道主印尼总统佐科、日本首相岸田文雄等。

这是自2020年疫情肆虐以来两场最大型的国际领导人会议，除了俄罗斯总统普京，世界上重要国家领袖都亲自参与会议。这两场会议的重点聚焦在如何克服气候变迁、结束俄乌战争，和避免台海危机升高。

尽管美国在过去五年全心致力于国际盟友与中国脱钩，但从这两次会议中，我们可以清楚地发现：没有一个国家，包括美国自己，能够真正地脱离中国。毕竟中国庞大市场与劳动力，对于疫情后亟需振兴经济的世界各国，具有巨大的诱惑力。

德国是第一个表态继续与中国进行经济合作的欧盟国家，意大利总理梅洛尼也接受习近平的邀请即将访问中国。日本与中国的领袖是自疫情发生以来第一次会晤，在在显示：美国主张的围堵中国政策，已经出现了貌合神离的现象。

2022年是艰苦的一年，美国政府进行货币紧缩，英国与欧盟各国的通货膨胀高达8-10%，更糟糕的是，世界银行与国际货币基金组织都预测：这个经济衰退现象在2023年可能并不会舒缓。

乌俄战争爆发九个月以来，除了俄罗斯与乌克兰，最凄惨的莫过于欧洲诸国。俄罗斯普京政权岌岌可危，乌克兰一千多万人流离失所，英国与欧盟通膨高居不下，甚至由于能源短缺，还不知道如何度过今年的寒冬。

美国除了不断大幅升息，对于中国更是加大力度实施科技封锁；但是一个政策总有得失两面，美国在制裁中国的同时，仍然希望与中国保持贸易与经济的合作。这次在G20会议，美国财政部长叶伦与中国人民银行长易纲进行单独会谈，美国国务卿布林肯预计明年初访问中国。美中双方并同意恢复双边战略性对话。

看到这些国际性的趋势演变，台湾应该回过头来想想：抗中保台政策是不是过时了？

自从中国大陆海关不定时地禁止台湾农产品进口，这个问题就成为台湾社会头痛的议题。三不五时，凤梨释迦与龙胆石斑的滞销，我们需要想出各种方法消化。

民进党原先反对的ECFA，现在却又担心中国大陆单方面撕毁协议。首鼠两端的作法，让人哭笑不得。就在台湾单方面禁止华为手机的同时，OPPO、小米手机却满街都是，民众无所适从。

大陆台商更是烦恼，既离开不了中国大陆庞大的市场与劳动力，也担心台海危机的升高，让他们成为替罪羔羊。唯一的方法就是采取中国+1，可是如此势必增加营运成本与复杂度，降低国际竞争力。鸿海富士康、和硕、纬创，固然纷纷在越南和印度设立第二生产基地，但仍然不能挽回苹果逐渐移转代工制造到中国大陆企业的趋势。

如果有一天台商没有了中国大陆的市场与劳动力，是否仍然具备世界竞争力，答案实在令人悲观。

经济部曾在数年前呼吁台商资金回流，并且祭出税务优惠奖励，结果我们看到的是：数千亿的资金回台，仅有少数重新投入产业，大多数资金进去了股市、房市，造成台湾社会贫富加剧，侥幸心态增加。未得其利，反受其害。

虽然蔡英文政府仅剩下不到两年的任期，但亡羊补牢，为时不晚，并且可为下一任做个开端：增加对中国大陆交流与了解的委托预算、与对岸进行某种程度的对话，降低台海危机的可能性，保障民众生存安全、持续鼓励台商经营中国大陆市场。

是时候了，不要继续掩耳盗铃吧。