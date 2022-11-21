台湾九合一选举的胜负关键

来源：明报

作者：关仲然

这个星期六（11月26日）就是台湾九合一地方选举投票日，届时将选出新一届的市长、市议员等地方民意代表。毫无疑问，九合一选举的焦点都落在“六都”市长选举（即台湾六个直辖市，分别是台北、新北、桃园、台中、高雄、台南）；其中台北市长选举，是大家最关注的选战。

过去四名曾经出任台北市长的人物，其中两人（陈水扁和马英九）后来都成为台湾的总统，多少反映这个位置的重要。以前的台北市长选举，多少是国民党（蓝）和民进党（绿）之争；但自从柯文哲出现之后，就打破了两个大党的垄断。柯文哲2014年首次参选台北市长，当时他成功与民进党整合，得到民进党支持并当选；到2018年，虽然民进党不再支持柯文哲，并提名自己的候选人，柯文哲照样连任。到这届柯文哲要退位，由担任柯文哲副手的台北前副市长黄珊珊出选，继续挑战国民党和民进党。

一直以来，台北向来都是国民党“票仓”，无论是立法院选举，还是台北市长选举，国民党在台北都有相当稳定的支持。自1994年台北变成“直辖市”后，7届台北市长选举，国民党赢了其中4届。相较之下，不计柯文哲，民进党只赢过一次台北市长选举（1994年的陈水扁）。

台北市长选举未明朗 国民党蒋万安稍跑出

看一看这届台北市长选举当中的3名候选人，用台湾的说法是“三脚督”局面，选情未见明朗。在单议席单票制的“跑马仔”选举，两名候选人的直接比并相对直白，但3个候选人，到底是谁分薄了谁的选票，往往难以预估。国民党派出有别党内大老、更有朝气的蒋万安出选，比起上届代表国民党的丁守中，无疑是更强人选。民进党方面，陈时中挟着过去几年抗疫的战绩参选，人气同样比上届的姚文智更高。至于接替柯文哲角逐的黄珊珊，一直是亲民党党员，这次参选虽然报称无党籍，但实际上选民都将她当成柯文哲所创立的民众党的候选人。

上届柯文哲连任，证明在蓝、绿以外的第三力量，至少在台北有生存空间。然而对于这个所谓“第三势力”，无论是称为“白色力量”，或是柯文哲的民众党，一直以来的最大问题，都是柯文哲是否可以将他的支持者，延伸、转移到其他人身上。2020年立法院选举，民众党在不分区的政党票，取得超过11%选票，共赢得5席，成为第三大党，这多少证明柯文哲的影响力，有转移到其支持的候选人身上。如果要柯文哲离开台北，在其他地方发挥助选作用，成效存疑，惟柯文哲现在于台北支持自己的副手接任，其影响力则有一定保证。

不过柯文哲在台北的支持，实际上有多少是来自民进党选民，又是另一问题。2014年时，民进党公开支持柯文哲；到2018年，民进党候选人姚文智在选举中连两成选票都不够，敬陪末席，多少看到柯文哲所得选票是来自民进党支持者。柯文哲经过连任之后，立场摇摆、胡言乱语常有出现，是否可以继续得到这些原本民进党支持者的选票，并成功转移到黄珊珊身上，都有一定困难。不过，这次蓝、绿、白之间再一次对决，对旨在两年后参选总统选举的柯文哲，都有重要参考价值。

国民党近年积弱，其中一个最大原因就是欠缺新人上位撑起大局。对于国民党支持者来说，在马英九之后，等了这么多年，终于等到一个形象吸引的蒋万安，如果他当选，对国民党日后的重建将有重大作用。在选举中，候选人的任务永远不是要得到所有人支持，而是要将自己的支持者全部动员出来投票。对国民党支持者来说，蒋万安至少比上届的丁守中有更大说服力（但上届丁守中所得选票落后柯文哲不足1%）。相反，民进党的陈时中，虽然在抗疫期间上位，惟其参选之后的表现，无论是辩论台上还是广告宣传，始终带有一点尴尬和吃力。综观往绩和候选人之间的较量，蒋万安在台北市长选举都稍为跑出。

民进党对高雄台南十拿九稳 桃园见隐忧

除台北以外，其他五都的选情亦值得关注。上届九合一大选，国民党取得三都的胜利（高雄、新北、台中），而民进党则取得两都（桃园、台南）；后来韩国瑜被罢免，民进党在补选中赢回高雄。对民进党来说，南部的高雄和台南都是十拿九稳，反而桃园的选情则更多隐忧。本来代表民进党的林智坚因论文抄袭而退选，要由郑运鹏顶上，这丑闻完全掩盖了国民党本身在提名桃园市长候选人时的闹剧——国民党的桃园市长候选人张善政，是由党中央征召“空降”下来，当时惹起党内很大争议，朱立伦亦要公开道歉。不过，随着民进党也需要临阵换将，两党都是半斤八両。

国民党在这次“中期选举”的目标，特别是失去高雄市长之后，就是在市长选举中有所进步，而这并不难达成。一方面，侯友宜和卢秀燕分别在新北和台中的选情都相对稳健，连任不难；另一方面，中期选举对在野政党有利，在桃园和台北赢出的机会亦不小。话说回来，这又可见台北市长的重要，对国民党和民进党来说，赢到台北市长都可以标志着这场选举的胜负。

除市长之外，九合一选举也会选出不同地方的市议员，亦可借此将注意力放在其他小党之上。市议员选举采取多议席的不可转移单票制（single non-transferable vote），这选举制度给予小党小量生存空间。现在排于民进党和国民党之后的两个小党，分别是民众党和时代力量，在这届市议员的提名人数数目，也同样排行第三、四：民众党提名了86人，而时代力量则提名46人。

民众党与时代力量 已成有影响力小党

对于小党来说，无论是时代力量或民众党，能够在成立之后，立即在其第一次参选的立法院选举赢得席次，都是非常重要：时代力量在2016年选举取得5席，而民众党则在2020年同样取得5席。这5席的意义，一方面可以得到选票的补助，更重要是可以得到政府的政党资助，令这些小党可以于不同地方开设支部，在地区服务扎根。

像时代力量这个成立于太阳花运动之后的政党，近年虽然不断分裂内讧，不少人已经退党，但在2020年立法院选举中，仍然取得3席，这或多或少证明时代力量在地方建立了一定的支持者，摆脱了其一开始时候对政治明星的倚赖。因此，时代力量如果能在这届继续赢取一定议席（于上届九合一选举取得16席），将有重大意义。同样地，民众党在这次地方选举的表现，也可直接反映过去两年其地区工作是否有效。但总体来说，现在的民众党和时代力量，已经完全取代过去的“小蓝、小绿”，即亲民党和台联，成为台湾有影响力的小党。

作者是香港教育大学亚洲及政策研究学系讲师