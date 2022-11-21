拜习会后 台海危机才登场

来源：中时电子报

作者：郁慕明

拜登终于见上习近平了。自从去年他就任美国总统以来，便多次主动提议与习近平见面，但始终只以电话、视讯的方式线上会晤。如今，借着印尼G20大会，拜登终于实现和习近平的实体会面，并由他亲自到中国代表团的所在地，足见美方比中方更需要这场会晤。

当然，拜登仍尽力维护他的颜面，将明明是美国挑起的紧张对立说成只是与中国之间的“竞争”，又假惺惺地说愿意与中国一起为这样的“竞争”加上“护栏”。然而，这绝非是美国“良心”发现，而是因为经历了对中国多年的贸易战，已经证明事倍功半，并对美国造成极大伤害；更别提如果还对中国的主权问题激烈冲撞，最后真的引发战争，那将是美国不可承受之重。

美国因自身实力下降，国内又内斗加剧，对中国大陆的发展壮大愈来愈畏惧，遂不顾自由市场的规律，将经贸与科技都拿来作为压制中国的工具。眼看中国仍未因此低头，便又频打中美之间最敏感的“台湾牌”，在红线边缘不断挑衅，对中国进行极限施压，终于到佩洛西访台达到最高点，也激发解放军展开前所未有的实战演习，直接进到台湾岛周遭12海里以内的区域。

中国大陆强硬的反应，确实在美国意料之外。美国高层必然思索：如果真继续玩火下去，逼迫中国大陆一举解决台湾问题，对美国是利是弊？很多人说，美国就希望两岸开战，损耗大陆国力，但美国更不愿“台湾牌”就此被中国收回，同时又害怕直接和解放军作战。这种复杂的心理，注定台湾在美国眼里就只是颗棋子，而棋子又随时会变弃子，不过是被玩弄、牺牲的命运。

此次拜登在“拜习会”重申“不支持两个中国、一中一台、台湾独立”，蔡英文当局连夜发声明称“欣见”、“肯定”、“感谢”。许多人看了都深感讽刺：这都被美国卖了，还不忘“谢主隆恩”？当然，“台独”仍可以自欺欺人，说白宫声明没大陆官方版本这么详细，只提了维持“一中政策”不变，但台湾说穿了就只能任由美国摆布，做一个永远没有名分的马前卒。

相比习近平在二十大后权力愈加巩固，拜登则刚度过美国期中选举，其所属的民主党虽未如预期输得那么惨，但仍丢了众议院；更何况老对手特朗普已宣布参选下届总统，未来两年势必会各自诉诸民粹，逞凶斗狠一番。以如今“以台制华”已成美国两大党共识的趋势来看，新任众议长、共和党的麦卡锡必然会护航“台湾政策法”过关，并且很可能效仿佩洛西访台，而民主党也不会反对。拜习会恐只是美国一时的缓兵之计，下一轮的台海危机才正要登场。

美国选举使台湾成为民主、共和两党比赛“反中”的筹码，而台湾自身将登场的九合一选举亦在激化两岸的对抗。诚然，蔡英文惯用的“抗中保台”在这场选举不大发酵，但正因为民进党选情走低，直接威胁选后蔡英文的地位，蔡英文为保护自己免于跛脚，只有更诉诸“台独”民粹，展现她“台独教母”的姿态，以此制衡来势汹汹的赖清德逼宫，就算赔上台海的和平稳定也在所不惜。

蔡英文敢于这样做的底气，讲到底就是陆委会在美国期中选举后的发言：“不管民主党还是共和党赢，都会挺台湾。”然而，美国两党都打“台湾牌”是真，可这难道就等于“挺台湾”？对他们而言，两岸若真的闹翻了，战场在台湾，美国所谓“驰援”是直接派兵，还是背后支持；是开战当下就介入，还是等“尘埃落定”后再赶来分一杯羹？谁也说不准。

无论如何，台湾的年轻人都必须先上第一线去做炮灰，掩护闯出祸端的“台独”权贵逃亡，或拖到最后一刻再向大陆投降，摇身成为“统一”功臣。这就是美国与台湾两地的政客都在打的算盘，也是台湾民众在热闹的选举过后，必须独自面对的险峻局势。

作者为新党前主席