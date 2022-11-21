中日关系重回正轨的好兆头

来源：中时电子报

旺报社评

中国国家主席习近平趁出席“亚太经合会”（APEC）非正式领袖会议之便，与日本首相岸田文雄会谈，无论对中日关系、台海情势或习近平大国外交，都具有重要意义。

双方达成5项共识

中日关系近3年因冠病疫情阻绝交流、两国“首脑外交”中断、中美竞争激化而急转直下，两国不仅在钓鱼岛周边海域维权对峙升高，在美国众议院议长佩洛西访台后，大陆对台围岛军演造成台海紧张，日本感同身受，中日关系面临建交半世纪以来最严峻的挑战，双方合作空间受到严重压缩。

在中共二十大后，习近平藉在东南亚举行的多边峰会，重启大国外交，除历时3小时的“拜习会”为重中之重外，“习岸会”成为另一看点，两场首脑会谈，“台湾问题”皆成焦点，反映在美、日对中外交中，管控分歧之核心问题即是“台湾问题”。

为避免中、美竞争或中、日争端激化导致冲突，中国对美、日外交极力夯实渐趋遭美、日掏空的“一中政策”。习近平提醒岸田，对“台湾问题”须重信守诺、 妥善处之，岸田强调在《中日联合声明》中所做出的承诺没有丝毫变化，双方沦为各说各话。

不过，双方仍然就稳定及发展双边关系达成5项共识，首要为“共同恪守中日四个政治文件原则，践行互为合作伙伴、互不构成威胁的政治共识”，此为1972年中日关系正常化的政治基础，不容动摇。双方也同意，因疫情而中断的外长互访应恢复，盼为习近平与岸田互访创造条件。会后岸田向记者证实，将着手安排林芳正外务大臣访中事宜。

习近平的“大国外交”着眼于打破集团式的“对抗”，其在APEC工商领袖峰会的书面谈话中表示，“阵营对抗解决不了问题”，“任何搞‘新冷战’的图谋，人民不会答应，时代不会允许”。因此，中、美竞争不应是国际社会“冷战”的再现，“美日同盟”亦非意在战略安全上围堵中国。在“拜习会”上，美国承诺“5不4无意”，即为不寻求“新冷战”，不寻求通过强化盟友关系反对中国。

美国总统拜登与习近平皆不希望中、美两强的“激烈的竞争”演变为“冲突”，即须建构与中国交往的新框架，而岸田在外交上为日本的利益计，必须跟上拜登对中外交步伐，延续“拜习会”的关键词，“避免冲突及保持沟通”，缓解中、日间的矛盾，引领中日关系回到正轨。

共创印太经济繁荣

中、日经济相互依存度极高，日本冠病疫后的经济重振需要中国，而中国经济的技术创新亦需借重日本。岸田直言，日本的发展繁荣离不开中国，反之亦同，中日合作拥有极大潜力。“习岸会”前，第九届“中日韩合作对话”15日在海口市举行，中、日、韩经贸专家建议，3国应把握《区域全面经济伙伴协定》（RCEP）的重大机遇，务实推动中、日、韩经贸合作。

2022年前3季度，中韩、中日、日韩3组双边贸易皆同比成长5%左右，中、日、韩与RCEP成员国间的贸易成长分别达到19.3%、10.5%及17.9%。中、日、韩共同得利于RCEP，3方有责任亦有条件强化共识、深化合作，创造高效、稳定及安全的中日韩供应链，推进东亚一体化进程，共建印太区域繁荣。为此，中、日、韩的企业界期待早日实现谈判多年的《中日韩自由贸易协定》。

中、日在地缘政治上确实存在结构性的竞争关系，但彼此应和而不同。“习岸会”虽无法彼此相逢一笑泯恩仇，重回近代以前的兄弟之邦，却能借岸田的话，“朝着对话成功开了一个好兆头”。近代中国的知日派戴季陶曾言，日本为“仇”而非“敌”，中日具共同的文化渊源，“习岸会”应成为重启两国人民全方位交流、重构两国社会彼此“好感度”的开始。