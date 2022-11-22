谁可以加入CPTPP？

来源：联合新闻网

作者：辛翠玲

澳洲总理阿尔巴尼斯日前在APEC（亚太经合会议）的一席场边谈话提及，由于台湾不具主权国家身份，澳洲恐不会支持台湾加入CPTPP（跨太平洋伙伴关系全面进展协定）。此言一出，国际热议，澳洲国内哗然，台湾即刻要求澳洲政府说明。

阿尔巴尼斯的说法的确有误。根据CPTPP第五条，任何国家或个别关税区皆可申请加入，所以台湾申请资格无疑。也由于CPTPP对纳入新成员持开放态度，目前已提出申请的有台湾、英国、中国大陆、厄瓜多尔、哥斯达黎加等；尚有多国亦有意愿递件。而其中争议最大的当属中国大陆与台湾的申请案。CPTPP是台湾参与区域贸易协定的希望，到底CPTPP会如何处理？

从程序观之，加入CPTPP有申请、谈判、改革三阶段。第一阶段，申请国可知会CPTPP任一成员国，并向负责CPTPP行政业务的新西兰提出正式申请，经各成员共组的执行委员会一致同意，方得展开入会谈判。第二阶段则由CPTPP轮值主席国责成工作小组，与申请者谈判市场准入条件。谈判结果需得全体会员国一致同意。而后进入第三阶段，申请者必须按谈判结果在半年间完成修法，CPTPP会员国亦需相应做必要的修法。待所有国家修法完毕，申请者始得成为新会员。

值得台湾注意的是，虽然递件之后的每一道程序皆需经CPTPP全体会员一致同意，然而如因部分会员反对而未获通过，也不代表就此出局。除非申请者自行撤件，否则仍可持续与反对国磋商。

对CPTPP来说，英国申请案较为单纯。2021年年初收件，半年后开始谈判，预计最快可于今年年底允许其正式加入。至于台湾与中国大陆两案就复杂许多。姑不论中国大陆案涉及地缘政治，会员立场本就不一，就从经济面评估，也是两难。一方面，如能纳入做为第二大经济体的中国大陆，CPTPP的规模可迅速扩大，拒绝十分可惜；但另一方面，CPTPP的专利、外资准入、国企经营、公共采购、跨境数据传输、劳动人权等规范皆不同于中国大陆，北京真能配合调整？若妥协过度，或为中国大开例外之门，CPTPP岂不面目全非？在不少针对成员国与企业界的调查中，皆可见这种欲拒还迎的矛盾。

相较之下，台湾的入会准备、法规修订都完整许多；况且台湾是APEC成员，而CPTPP亦是APEC架构下的亚太自贸区倡议之一环。台湾入会症结终究还是一中问题。如何解套？CPTPP各界也有不少建议。例如，一是采竞争模式。所有会员国与申请方集体谈判，由申请国间的竞争结果决定入会资格。如此可避免中国大陆独大，也有助谈判。二是复制WTO模式。政治中立，两岸分开谈判，同时入会。三、要求两岸各自承诺，先加入者不得阻挠另一方入会。四是暂不核发正式会籍，改给予临时会员或观察员身份，避免两岸先入会者阻挠另一方。至于实际将如何进行，则仍未有明确的官方说法。

综合上述，台湾申请加入CPTPP，虽不容易，但也非不可能。台湾符合申请资格，又是APEC成员，只要CPTPP内的友台会员可协助，且轮值主席国愿意协调各方，技术处理政治争议，同时台湾不在一中问题上节外生枝，按申请程序，持续沟通不放弃，是有机会达阵的。

作者中山大学政治经济学系教授