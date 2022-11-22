无视最高领袖警告 伊朗队世界杯不唱国歌

来源：明报

在伊朗“头巾示威”反政府浪潮尚未平息之际，伊朗足球国家队周一（21日）出战卡塔尔世界杯首场赛事，赛前队长夏沙菲表达一众球员对示威者的支持和同情，明言他们想成为“国内人民的声音”。在开赛前的奏国歌仪式上，伊朗队11名场上球员在有球迷嘘国歌声下全体默然肃立，没有同唱国歌，被视为展示支持“头巾示威”的姿态，形同无视最高领袖哈梅内伊要求球员不得表现“不尊重”的警告。

伊朗队昨日世杯首场赛事以2：6大败予英格兰队。开赛前一如惯例奏起伊朗国歌，但在看台上球迷叫嚣嘘声中，伊朗全队球员都默不作声，肃立至国歌播放完毕。部分球迷还做出拇指朝下的贬意手势。路透社报道，伊朗国营电视台虽有直播赛事，但在播国歌前做了镜头审查，没有播出国足球员在奏国歌时列队的画面。

“家乡状况不好人民不快乐”

伊朗队长夏沙菲（Ehsan Hajsafi）周日亮相赛前记者会，成为伊朗国足首名在世界杯期间提及国内“头巾示威”的球员。他谨慎地说：“我们与他们（示威者）同一阵线，我们支持他们，我们同情他们。”夏沙菲其后称，“家乡伊朗状况不好，人民不快乐”，但指国家队到卡塔尔比赛“没有理由不成为民众的声音”，表明愿以球赛成绩“献给伊朗人民”。他说：“我希望情况如人们所愿而改变，每个人都会幸福。 ”

葡萄牙籍的伊朗队教练奎罗斯（Carlos Queiroz）上周表示，球员在卡塔尔作赛期间有参与示威的自由，但必须遵守赛事规则。

因库族少女阿米尼涉违反头巾令被捕后疑遭警暴而猝死，伊朗自9月中旬爆发“头巾示威”，并由抗议强迫女性戴头巾至宣示对国家神权统治等广泛不满，席卷全国并持续至今。伊朗体坛则有运动员以不唱国歌和不庆祝赛事胜利等方式，展示对示威者支持。伊朗国足此前也有类似姿态，例如9月27日一场在奥地利踢的友谊赛上，全体球员在国歌环节穿黑色外套，以示哀悼头巾示威遇害示威者。本月在德黑兰举行的另一场友谊赛上，伊朗队只得两人跟唱，其他人都缄默伫立。

“伊朗梅西”险因表态踢出队

在夏沙菲表态前，伊朗队王牌球星、效力德甲球会利华古逊的阿斯蒙（Sardar Azmoun）是最为人所知的表态者。这名有“伊朗梅西”之称前锋因公开支持示威，一度被伊朗足总逼迫剔出国足名单，在奎罗斯力保他入选前，阿斯蒙一度打定输数，但自言“愿为伊朗妇女头上头发而牺牲”。

然而，伊朗队上周一（14日）启程往卡塔尔前，获邀会见强硬保守派教士出身的总统莱西，球员跟他合照和对他鞠躬。明星中场查汉巴克殊（Alireza Jahanbakhsh）数天后还称他们到卡塔尔“专注于踢足球”而非国内示威，也有球员拒绝回应声援伊朗女性示威的提问，惹来反政府民众不满，批评球员未有趁机向当权者反映人民声音，质疑他们支持国家暴力镇压，甚至有人现场焚烧国足的宣传横额。德黑兰一名大学生揶揄道：“这不是伊朗队，是伊斯兰共和国队。”南部一名学生则认为国家队应冒险表达跟国民团结一致。