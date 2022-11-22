特朗普将是拜习战略定力的考验

来源：中时电子报

旺报社评

美国期中选举民主党小输为赢，共和党红潮未现，期望东山再起的特朗普声望严重受挫，但永不服输的他，立即宣布投入2024总统大选，虽然气势已衰，但困兽犹斗仍可能掀起风暴，冲击美国政治、民主体制乃至外交政策，这是未来两年美中及国际社会不可忽视的变数。

麦卡锡访台将是重大挑战

中国国家主席习近平在“亚太经济合作会议”（APEC）非正式领袖会议告诉美国副总统贺锦丽，他与拜登总统在印尼的会晤富有“战略性”和“建设性”，对于下阶段中美关系具有重要指导意义，希望双方进一步增加相互了解，减少误解误判，共同推动中美关系重回健康稳定的轨道。

拜习首度面对面对话，不但美中双方都感满意，国际社会也给予正面评价，但表面上回稳健康的中美关系并非从此步入坦途，2024年美国与台湾分别举行总统大选，特朗普的“极端主义”、“孤立主义”、“反中仇中”将是美中战略定力最大考验。

美国民主、共和两党视中共为最大挑战，早已形成共识，拜登政府不但延续特朗普对大陆3600亿美元出口的高关税制裁，更对中国的高科技转移与投资，特别是对先进芯片与半导体制造设备祭出最严厉管制，华府鹰派气势已达最高点，因此，中国政策在这次期中选举中并非重要议题。但如将目标锁定在2024总统大选，中国问题仍将是外交政策焦点，共和党不会放弃任何机会攻击民主党对中国过于软弱，寻求连任的拜登将首当其冲。

共和党领袖麦卡锡取代佩洛西出任众院议长应已是定局，他长期以来抗中友台，主张加强台湾军力；为整合各委员会对中国问题的关注及效率，他曾建议成立“特别委员会”；今年7月在佩洛西访台前，麦卡锡表示，如当上议长也很乐意访台，甚至抱怨佩洛西没让他参加；他也曾推文，“支持台湾符合美国最大利益”。另外，公开呼吁加强台湾防卫的麦考尔可望出任外交委员会主席，鼓吹强大印太防卫的罗杰斯将主持军事委员会，都将对拜登的中国政策形成压力。

幸好拜习会已为逼近“临界点”的美中关系奠定底层基础，避免战略竞争失控导致冲突。双方对台湾问题画出清晰的红线，国务卿布林肯明年初将访问大陆，继续双方高层沟通，加强双边关系的管理。美中紧张关系逐渐缓和之际，共和党要利用众议院有限的多数强力挑战民主党的外交政策，并转换为选举优势，操作的空间有限。

不过，麦卡锡访台将是重大挑战。佩洛西8月访台导致台海危机一触即发，美中关系螺旋下坠，麦卡锡会再度测试中国的红线吗？共和党的立法派与鹰派在最敏感的中国问题上会做出调适？或选择全面对抗？目前很难预言。

特朗普主义仍是美政坛乱流

特朗普第三度参选必然不计代价求胜，过程必然惨烈，他在美国内部制造了仇恨，美国迄今仍未走出去年元月的“国会之乱”创伤，对外的极端主义、孤立主义、对国际体系的敌意颠覆了传统世界秩序。特朗普在宣布参选的演说中立即将COVID-19病毒称为“中国病毒”，公然宣示以中国为敌将是选战策略之一，不惜以美中敌意上升为赌注。

多位特朗普背书的候选人落败，特朗普光环与风潮快速消退，美国公共广播电台－公共电视公司（NPR-PBS）9月公布的民调中显示，高达2/3的中间选民不希望他再战；德州共和党公布的最新民调，下届总统大选，佛罗里达州州长德桑提斯支持度为43%，其次是特朗普的32%，尚未决定的前副总统彭斯则是5%。特朗普很可能无法得到共和党提名，遑论重返白宫。但以特朗普不顾一切后果、不择手段谋取胜利的人格特质，特朗普主义至少在未来一年多仍是美国政坛不能轻忽的乱流。

特朗普的极端反中立场曾令部分台湾政治人物趋之若鹜，在2020年美国总统大选期间，绿营押宝特朗普，不断灌输特朗普是美台关系良好关键，台湾民众支持特朗普比例在亚太地区最高。民进党昧于国际政治发展，经常误判形势，这次不要再重蹈覆辙了吧！