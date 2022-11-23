借习拜会东风 顺势改善两岸关系

来源：《工商时报》

《工商时报》社论

美国总统拜登和中国国家主席习近平14日在印尼峇厘岛举行两人的首次面对面会谈，双方措辞上表现克制，并且重建未来对话机制，为低迷的中美关系带来契机，也缓和了紧绷的台海局势。值此之际，在中美角力和地缘政治扮演关键角色的台湾，应该掌握这个重要机遇，与对岸更多正面互动，让两岸关系转危为安。

自美国前任总统特朗普发动美中贸易战以来，中美关系反转直下，即使拜登政府上台后局势也未见缓和，而随着贸易战扩大至科技、金融、外交和安全等领域，G2的摩擦白热化，并从两强对抗升级为集团对垒，全球正逐渐走向新冷战。

在这波中美对抗过程，台湾一直处于暴风圈内，尤其8月美国众议长佩洛西访台后引爆共军台海军演危机，更让台湾陷于兵险之中，如何趋吉避凶、化险为夷，成为台湾朝野当前首要之务。

今年G20峰会举行之际，国际政经局势正遭逢数十年罕见的大变局，包括起伏的疫情、高企的通膨、震荡的资本市场，以及已经交火九个月的俄乌战争，在如此纷乱的背景下，台海议题成为“习拜会”的核心议题，可知当前台海现状是多么剑拔弩张。

习拜会上，习近平强调台湾问题是中国核心利益中的核心，是中美关系政治基础中的基础，是中美关系第一条不可逾越的红线，并说“希望看到并始终致力于保持台海的和平稳定，但台独与台海和平稳定水火不容”。拜登则表示美国的一中政策未变，美国反对任何一方单方面改变台海现状，并致力于维护台海的和平与稳定。

习近平和拜登对于台海议题的表述看似没有交集，但细究其中，中美都提出了对台海和平的期待，并各自划出了“不独”和“不武”这两条清晰底线，以避免对方造成误判，也为台海局势降温，这当是双方此次对话的最大成果。

两岸关系一直是中美两强大国战略框架的一环，回顾过去70多年的台海局势，当中美这两只大象跳舞，夹在其中且相对弱势的台湾，立身之道应该是顺势而为，而非逆势而行。如今中美关系出现和缓迹象，台湾应该借这道“东风”，趁着中共二十大之后大陆政局相对稳定，以及2024年台湾和美国大选可能激化台海局势之前，试着打开两岸关系的僵局。

至于破冰的方式，由于大陆方面对于执政民进党一直以来心存戒心，双方缺乏互信基础，两岸要重启官方对话管道难度较高，此时应延续过去两岸互动的精神，采取“先易后难，先经后政”原则，互释善意，打开机会之窗。在短期的操作上，谨提出以下几点建议：

首先，以重启小三通为契机，松绑两岸人员交流的限制。台湾边境已经逐步解封，入境总人数限制也持续放宽中，12月1日将从15万增至20万人次，而小三通的人员往来数量相对有限，不至于对台湾入境总量造成负担。另外，对岸日前公布最新的二十条防疫措施，对于入境检疫也进行诸多松绑，加上国台办16日也抛出橄榄枝，表示大陆方面开放小三通没有任何障碍，台湾应该顺势重启，如此不仅可拓宽两岸人员往来管道，也算是向对岸释出善意。

况且，大陆防疫措施可望逐步松绑，大陆民众出境旅游意愿高涨，台湾也可利用小三通的重启来观察两岸人员往来的运作状况，作为下一步开放陆客来台自由行的重要依据。

其次，支持台湾工商团体组团赴大陆参访。过去三年，向来热络的两岸民间经贸交流受到疫情影响，几乎陷于停顿，台湾工商团体过去与对岸建立的许多交流窗口或已出现变动。由于经贸合作仍是两岸关系重要的润滑剂，台湾工商团体与对岸的交流管道亟待重新建立，特别是在二十大后，大陆从中央至地方进行人事大调整，新的经贸政策脉络是许多大陆台商急切想要获知的资讯，这都有待台湾工商团体出面探路。

再者，在两岸官方缺乏互信的情况下，应鼓励智库展开“第二轨道”交流。以往两岸学术和研究单位互动频繁，尤其大陆学术机构或智库多具有官方背景，其在台交流和观察心得可以很快传递到主管部门，在增进两岸互信和化解误会上扮演重要角色，但2016年两岸关系恶化之后，相关的二轨交流嘎然而止，此时若能重建如此管道，将是推升两岸关系的一股重要力量。