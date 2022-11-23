争霸太空 宇宙容得下中美

来源：《星岛日报》

《星岛日报》社论

美国太空总署一再延误后，终于在上周三成功发射被誉为最强登月火箭的阿提米斯一号，为2025年重返月球作准备，未来计划还包括载人登陆火星。美国重启野心勃勃的征空大计，皆因要与中国争霸太空，其实宇宙如此辽阔，绝对容得下中美两国，人类探索太空只是像刚踏出家门，需要全人类合作，而非在太空展示个别国家的霸权。

美国登月火箭阿提米斯一号因燃料泄漏、引擎故障，以及天气等种种原因，原定8月发射而须多次延期，最终上周三才成功升空，为美国重返月球拉开序幕。美国在2017年提出这个以“月亮女神”Artemis命名的征空计划，野心不止是月球，还包括火星，计划共有三部曲，第一部是2025年载人重临月球，第二部在2025年至2030年建立月球基地，让太空人可在月球驻留，第三部推动2035年载人登陆火星。

太空对美国人而言别具意义，因为苏联在1957年成功发射人类首枚人造卫星，令美国人担心科技竞赛输给苏联，刺激美国人的爱国心，要大力发展科技尤其太空科技，直至1969年美国人成功登陆月球，美国在太空科技大幅抛离苏联，才让美国人松一口气。美国前总统特朗普一上台就推出阿提米斯登月计划，作为落实竞选口号“美国再次伟大”的一部分，就因美国人的太空梦，与爱国心和美国自豪感紧密相连。

航天科技成国家硬实力指标

此外，航天科技对一个国家的科技、军事、经济也越来越重要。航天科技带动火箭、人造卫星的技术突破，可拓展GPS、北斗等卫星导航系统，建立星链般的卫星网络计划，并可建设国际太空站、月球基地等，在科研和军事上作用巨大，且未来还可开发月球矿产、月球旅行，经济价值潜力庞大。因此，全球大国近年都积极发展航天科技，登月计划更被视为太空竞赛最具标志性的项目。

中国航天科技近年发展急速，今年成功建立全球第二个太空站，与美俄建立的国际太空站分庭抗礼，中国又拟在2030年左右派人登月，并会与俄罗斯合作于2035年前在月球建立科研站。

美国一向视太空为海、陆、空以外的第四疆域，要在此疆域保持绝对领先地位，不容竞争对手挑战，然而美国对中国的戒心不断升高，美国国防部今年8月一份报告就指，中国致力于2045年前取代美国成为太空头号强国，美国必须采取行动维持太空领导地位。

其实特朗普在2017年提出阿提米斯计划，要登月又要登陆火星，就充满中美竞赛色彩。正如美国太空总署署长尼尔森近月谈到阿提米斯一号发射时，就多次提到美国不希望中国率先到达月球，不容许中国声称月球“是中国专属领土”和独占月球资源。他的说话带有误导与抹黑成分，因国际间早有《外太空条约》，声明各国不得将太空资源占为己有，美国及中国都是条约签署国。

“月球小北约”与中国分庭抗礼

美国为遏制中国，也借阿提米斯计划招揽盟友参加，至今年7月底已吸纳20国签署《阿提米斯协议》，外界戏称此为“月球小北约”，另美国商务部8月底将七家中国航天领域有关公司，列入出口管制黑名单，借此遏制中国航天技术。

其实人类在太空科技还非常稚嫩，目前人类才抵达月球，不知何时才能飞出太阳系。阿提米斯一号火箭因各种技术问题，屡次延误发射，更证明人类要再次登月，还是困难重重，不能只靠一国之力，而应全球合力克服困难。宇宙对只刚踏出家门的人类而言，可说是无限大，绝对容得下中美，在太空科技领域，需要人类合作而非内斗，毋须眼光短浅，大打冷战的小算盘。