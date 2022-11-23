团团圆圆这一家人在台湾

来源：《旺报》

《旺报》社评

大陆赠送台湾的猫熊团团日前去世，尽管几个月前传出病况时，大家已有心理准备，但消息传出依然令人唏嘘不已。团团与圆圆是两岸和平的象征，如今两岸关系恶化，更牵动许多政治联想，引起一些人对两岸关系悲观的联想。和平从来不是天上掉下来，而是人们殚精竭虑所创造，悲观大可不必，如何以纪念团团为契机为两岸和平做更多实事，才是正确思路。

为两岸和平做更多实事

追溯团团“家世”，挺有趣味。团团原名“华灵”，母亲“华美”是史上第一只在美国出生的猫熊，与圆圆的两个孩子：圆仔、圆宝则是土生土长的“台湾猫熊”。换言之，团团出身“留洋家庭”，之后来台定居、繁衍，并终老于台湾。团团的生命历程与1949年前后来台的“外省人”，十分雷同。

大部分台湾人祖先来自福建，更远古来自大陆各地，经过数千年迁徙，最终落居台湾。70多年前随政府播迁来台的外省群体，则来自大陆各省，其中精英人士多有美国经验，他们和老台湾人一起，共同在这片土地扎根、成长、抚育子孙。在这个背景下，单纯把团团视为两岸和平发展的标志还不够，而应该重视团团、圆圆和圆仔、圆宝一家与台湾紧密契合在一起的关系。

与其为两岸关系前途悲鸣，不如行动起来，跨越两岸的意识形态分歧，为纪念团团、也为增进两岸民间的情感连结做一些具体、务实的事情。譬如，由台北动物园举办纪念活动，团团、圆圆是动物园长青明星，14年来承载着一代代台湾孩子的笑容记忆，第一代粉丝如今已步入而立之年。台湾年轻人共同追忆团团，其实也是对两岸和平交流朴素心愿的表达。

再如，两岸动保专家，尤其是台北动物园与对岸猫熊培育基地之间，应该尽早考虑为圆仔、圆宝寻觅“缘分”，让团团、圆圆的后代能继续在台湾繁衍下去。11月初，台北动物园发言人透露，全世界猫熊专家在每年11月都会聚集，将各家猫熊家族的后代数量、交配情况等详实纪录，归纳成“适合繁殖系数”，看哪只个体配对最急迫。专业界早就为猫熊繁衍制订了科学计划，两岸应该以科学、专业为标准展开交流合作，找到圆仔、圆宝的“潜在配偶”，邀请它们成为台湾“新住民”。

台湾人摆脱“恐中”的开始

令人感慨的是，台湾主流民意、媒体都对团团的离世表达哀思，这与十几年前大陆刚决定赠送台湾这对猫熊时，喧天价响的“统战”噪音形成鲜明对比。陆方在2005年就筹划赠台猫熊，一直被民进党卡到2008年，国民党重新执政，两岸恢复协商、扩大民间交流，才得以来台。想当年叫嚣“猫熊统战”、“直航木马”反对两岸关系的人，不仅继续沾两岸ECFA的便宜，还有人被查出也曾穿梭两岸捞金赚钱，实在是可笑。

猫熊来台是台湾人“恐中”具象化的开始。马政府任内两岸大开放，金流人流的冲击，让一部分台湾民众对两岸关系发展和交流的速度感到疑虑，这才有了马政府后期太阳花学运的民意基础与社会氛围。但事实证明，两岸协商与交流戛然而止，受损的是两岸关系与两岸人民之间的情感与互信。一国两制、香港事件，再加上疫情三年，“恐中”曾被民进党炒作到癫狂，一度演化为“仇中”，但后来情势和民意的变化，已经无需多言，今年选举民进党继续狂打“抗中保台牌”，却效用递减。社会不再应和“抗中保台”，是台湾人走出“恐中”的第一步。

从这个意义上来说，团团的离世，应该视为台湾人摆脱“恐中”的开始。就让两岸人民共同为团团、为猫熊发善心、做善事吧！当两岸社会同时在团团身上找到真善美的交集，那就是冰封已久的两岸关系的融冰时刻，两岸的政治家更应该摆脱政治分歧，为两岸的和平、人民的幸福，主动迈出跨越分歧的脚步。

