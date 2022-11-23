安阳厂房火灾38人死亡：安全生产警钟长鸣

来源：《新京报》

作者：羽木

星期二（11月22日）早，很多人被这则来自河南安阳的官方通报震惊：11月21日16时22分，河南安阳市文峰区（高新区）宝莲寺镇平原路凯信达商贸有限公司发生火灾。22日零时，现场明火已全部被扑灭。截至目前，事故已造成38人死亡，两人轻微伤送医救治。

因为一场大火，38条生命已经消逝，如此严重的伤亡让人震惊，更让人痛心。虽然目前关于此次火灾事故的详细情况和原因，外界仍知之甚少，但仅仅是伤亡数字就已经足够敲响消防安全的警钟。

目前，应急管理部已明确要求，尽快查明原因，依法依规严肃追责，同时举一反三，深入开展火灾隐患排查，严防发生重特大事故。

面对如此大的伤亡，公众的疑问不可回避：事故到底是如何引发的？是偶然的因素导致，还是长期的安全隐患积累所致？

同时，根据新京报报道，在现场参与搜救工作的安阳市文峰区应急管理局局长刘振东透露，事发前，“有人在仓库里焊汽车配件、架子。是否因此引发事故，有待进一步调查。”

无疑，在如此惨重的伤亡事故面前，诸种疑问，都需要在事故调查中一一解开，给逝者家属和社会一个交代。

值得注意的是，公开报道显示，9月29日，安阳市安委会第六综合检查组工作人员曾深入文峰区重点行业、重点部门开展专项安全生产和消防安全工作检查。与此同时，安阳市城市管理局组成五个调研组开展安全生产和消防安全检查。10月26日，安阳市安委会第六综合检查组又继续对包括文峰区（高新区）经营企业在内的场所，开展安全生产和消防安全工作专项督导检查。

在这样密集的消防安全检查之下，辖区内为何还发生了如此重大的火灾事故？这背后到底有哪些值得汲取的教训？

检索公开信息可知，近年来发生在企业厂房的火灾事故不在少数。如今年9月，广东东莞一废弃厂房发生火灾，造成7人死亡；2021年4月，上海金山区厂房火灾事故造成八人死亡；2021年2月，福州长乐区厂房火灾事故造成六人死亡、七人受伤……这或表明，企业厂房的消防安全问题，有着一定的普遍性，应当引起更多重视。

事实上，今年7月，应急管理部消防救援局发布的2022年上半年全国消防救援队伍接处警与火灾情况中就指出，受季节性和疫情因素影响，厂房仓库及工地火灾风险逐渐增大，其中，厂房仓库火灾较第一季度上升14.5%。

尤其，当前进入冬季，天干物燥，企业厂房一般又兼具人员密集、易燃货物较多的特点，对火灾事故的防范无疑需有更多的未雨绸缪。像此次事故中的企业据说是生产内衣，其消防保障理应有更严格的要求。

毫无疑问，安阳火灾事故敲响了沉重的警钟，所有消防安全的主体，从个人到企业、监管部门都不应心存侥幸。