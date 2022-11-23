蒋介石曾孙参选台北市长 此役或成两年后总统大选的前哨战

来源：彭博社

作者：Cindy Wang

蒋万安十几岁时，父亲某天让他坐好然后把身世告诉了他：他是中国国民党前领导人蒋介石的曾孙。

几年前才跨足台湾政坛的蒋万安曾在美国担任律师，如今角逐台北市长宝座，这可能有助于恢复他曾祖父所属政党国民党的声望。随着选民认为该党支持与中国大陆的统一越来越与现实脱节，这个曾经一党独大的政党，支持率每况愈下。

蒋万安的年轻形象且对中国大陆的态度属于中间派，带动了国民党的声势。如果该党在11月26日的地方选举中获胜，可能有助于该党在总统大选中卷土重来。这也可能影响到两岸关系，意味着这场选举受到中国国家主席习近平的密切关注。

“全球台湾研究中心”（Global Taiwan Institute）首席执行官萧良其说，如果蒋万安获胜，他可能会通过帮助国民党重新执掌台北市并赋予该党一个新政治面貌来重振该党。他指出，结果可能会产生连锁效应，对2024年总统大选产生重要影响，进而影响台海局势。

这是台湾在今年与中国大陆的紧张局势加剧之后首次举行的选举，解放军先前在台湾附近进行了一连串的演习。10月，中国共产党将其反对台湾独立的立场写入党章。美国国务卿布林肯也警告，北京正试图“加速”收复台湾。

美国总统拜登和习近平本月在G20峰会间隙举行了面对面会议，情势似乎暂时不再升高，但尚不清楚这能够持续多久。

安全选择？

许多选民将43岁的蒋万安视为当前局势不稳定下的安全选择，尤其是对国民党有好感的老一辈选民。虽然他可能缺乏主要对手陈时中的政治经验，但蒋万安自2016年赢得立法院席位以来已经获得了稳定的、即使不算明显的声誉。68岁的陈时中是前卫生部长，也是执政的民进党台北市长候选人。

尽管这场选举大多涉及地方性议题，但选民和政治分析人士表示，安全问题是选民最关心的议题。

70岁的退休人士Kathy Wang说，“现在只希望我有生之年不要看到战争发生”。她来自所谓的蓝营家庭，倾向于支持国民党。

她说，“我觉得执政党应该要寻求两岸和平，而不是开战。没有和平就没有经济繁荣。”

“我在承平时期长大，我们看着台湾的经济起飞，步入繁荣的时代。我辛苦了大半辈子，现在好不容易有了房子，有了儿子跟孙子，我不希望家人有人要上战场去当兵打仗。”

40岁的当地银行工作人员Sabrina Hong说，她害怕战争，但更害怕统一。她说，如果国民党执政，两岸关系可能会不那么紧张，但令人担心的是，台湾最终可能会成为中国的一部分。

尽管许多人认为更强大的国民党有助于避免与中国发生军事冲突，但也有人认为，民进党政府与中国保持一定距离的立场加上西方盟友的支持，是延续现状的最佳方式。

在11月初的一次两小时辩论中，蒋万安表示他很清楚这些担忧，他强调台湾的民主价值观，并反驳特斯拉首席执行官马斯克等人所提的关于台湾成为中国特别行政区的建议。

蒋万安说，没有必要考虑这样的提议。他一定会反对到底，“维护中华民国的尊严”。这番谈话令分析师和政治内部人士感到意外，尤其是陈时中在同一场合较为谨慎的言论。他们表示，强硬的言论可能有助于蒋万安赢得选票。

前立法委员和民进党元老林浊水在他的脸书页面上说，在回应“抗中保台”时蒋万安、陈时中竟攻守易位，“值得民进党警惕，但是矛盾的，又未尝不是台湾之福。”