加息痛楚弥漫美国更多经济领域

来源：彭博社

作者：Molly Smith

周三发布的经济数据提供了美国经济走弱、劳动力市场降温的新证据，表明美联储的大幅升息正在开始对经济造成广泛影响。

11月企业活动连续第五个月萎缩，上周首次申请失业救济人数升至三个月高点。虽然消费者信心指数和新建住宅销售情况有所好转，但整体仍处于低位，消费意愿和住房需求仍然疲软。

与此同时，另一份报告显示资本品订单和出货量强劲反弹，这将有助于推动第四季度经济的增长。

美联储自1980年代以来最激进的货币紧缩行动迄今对需求面的影响相当有限。但周三的数据表明，一些经济中更具韧性的领域正在开始走软。

这可能会说服一些决策者相信，现在不但适宜放慢紧缩步伐，而且对于利率峰值需要进行更多讨论。

劳动力市场对加息的影响表现出了韧性。但上周持续申请失业救济人数升至3月以来最高水平，支持了许多经济学家对未来一年失业人数将上升的预期。

普通美国人也开始有同样的感觉。据密歇根大学11月消费者调查报告，失业预期指标创下2011年以来最差水平。

负责调查的Joanne Hsu在一份声明中说，“如果消费者对劳动力市场的预期继续下滑，消费需求可能随之受到影响，特别是在消费者提取储蓄且不愿意举债消费的情况下”。

LPL Financial首席经济学家Jeffrey Roach在一份报告中表示，“第四季度的经济增长轨迹正在放缓，但没有萎缩。然而，全球经济活动的减速增加了2023年衰退的风险，尽管截至目前经济尚未陷入衰退。”

但房地产市场是真的衰退了。虽然上个月新建住宅销售意外增长，可数据非常不稳定，增长主要来自南方地区。