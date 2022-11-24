从台积电布局 看地缘政治风险

来源：台湾《经济日报》

经济日报社论

台积电曾几何时，一度从“护国神山”变成人见人怕的将崩悬崖，这因为身处在美中竞争的地缘战略风险之下，成了“匹夫无罪，怀璧其罪”。

对经济的重要性而言，21世纪的半导体形同20世纪的石油，而整个石油输出国组织（OPEC），也只有全球四成原油市占率，台积电一家公司，却能吃下55%晶圆制造的市场大饼，先进制程占比更高达92%，美国政府认为，让一个外国企业独占这么大的市场，又在国外生产，有太高的地缘政治风险。

美中对抗升高，台湾海峡战争风险增加，美国战略上要达到两个目标，其一是减少对台湾芯片的依赖；其二是切断台湾对中国大陆的芯片供应。这两个目标都对台积电不利，而台积电认定在台湾生产最有效率，这也与美国想法相悖。

在美国与台湾政府的强大压力之下，台积电最后终于同意到美国亚利桑那州设厂，预计2024年竣工，同时启动日本熊本的新厂计划，并已要到德国去探勘新厂址。可是台积电创办人张忠谋，却是反对到海外设厂的，他认为台积电的晶圆代工，是他独创的生产模式，其中需要很多配合的条件，包括周边IC设计、封装测试等业者，最重要的是台湾的人才素质；一旦分散到别的地方生产，必然增加生产成本。

台湾股市中，台积电是外资的宠儿，可是就是由于地缘政治风险，外资开始抛售，股价直直落， 10月7日美国发布十年来最重的对中国半导体禁令，台积电股价更多次跌破400元大关，与年初688元高峰相比，让股民情何以堪。

然而从国际投资大腕的角度，台积电的地缘政治风险，已经降低，今年股价跌幅近四成，正是捡便宜的好时机；今年第3季，股神巴菲特旗下波克夏海瑟威投资公司，首度买台积电就一口气购入6,010万股ADR股票，总价超过41亿美元，台积电成为波克夏第十大投资标的，也让波克夏持股比重近1.4%，成为台积电第五大股东。

同时跟进的，还有知名投资公司老虎全球管理（Tiger Global Management）、桥水基金（Bridgewater Associates）和美国亿万富翁索罗斯的投资基金，都纷纷增持台积电ADR，台北股市的台积电股价，几天来也因此大涨10%。

如果国际投资人透露的讯息还不够的话，张忠谋在21日领袖代表返国记者会中的谈话，更显示地缘政治的忧虑的确已经大大减少。张忠谋透露，台积电在台湾仍然保有最先进的制程，以及最大的产量，他现在已不再反对到美国设厂，自己将参加亚利桑那厂的上机典礼，还提到除了5奈米晶圆厂，台积电还将在美国增建第二厂，切入3奈米制程。

不过台积电在台湾的先进制程还是领先美国，最先进的12吋晶圆制造厂，仍在台湾，其后台湾还将往1.4奈米和1奈米推进，而且即使不论美国厂第一期月产能2万片，未来配合3奈米完成推升至月产4万到5万片，都只占台积电整体先进制程产能的一小部分。

美国目前虽然以芯片法案，以及半导体禁令，要求盟国防堵中国半导体产业的兴起，但是成功的机会并不大，不仅是因为中国大陆能够发展得出来，更是因为美国很难防止其他国家继续输出半导体技术给大陆，目前荷兰已经公开宣称会有自己的政策，不会完全遵照美国禁令。台积电的南京16及28奈米厂，目前已经获得美国商务部一年豁免许可，让台积电与大陆客户在这一年中，逐步调整适应，现在看起来冲击有限。

美中冲突是台积电最大的地缘政治风险，目前分散各国生产，虽然增加成本，但仍然在可控范围之内，现在风险还不能算是完全过去，但所幸已经逐步减少中，对台湾与台积电都是好事。