新竹市的悬念与阴谋论

来源：台湾《联合报》

联合报黑白集

台湾九合一选战进入倒数计时，各阵营都绷紧神经提防对手奥步。区区45万人口的新竹市，这次选战变成全台湾瞩目的焦点，上演戏目从“三角督”到“蓝白斗”到“浅弃保”，不断翻新。原因很简单，在“斗”、“合”之间，各党必须考虑选情外溢效应，小心为上。

国民党新竹市副议长余邦彦日前发文挺民众党高虹安，被认为是在搞弃保。朱立伦被问到余邦彦是否会受党记处分时说，大家的共同目标就是要“下架民进党”，选民眼睛都是雪亮的。此话意思明白：蓝白民众应集中全力，支持当选希望最高的非民进党人。严格而论，这不算蓝白合，是由选民自主。

两党不谈“蓝白合”，是因为实际操作不易，各地条件也不一样。万一操作失当，选民意向受到太多搅动，后果反而难料。如果双方没有处理好，挑起支持民众的愤怒或反感，波及其他县市及议员选情，情况就更不妙。

有趣的是，国民党籍新竹市议长许修睿近日更公开说明，先前国民党候选人林耕仁批高虹安，是中了柯建铭的阴谋。他说，民进党要藉蓝打高虹安把蓝白仇恨值拉到最高，如此，绿营才有机会翻转整个北台湾的选情。

新竹市选情迄今是个大悬念，所幸柯建铭的阴谋被识破，蓝军适时收兵，并未中计。至于老柯是否还有高招，大家等着看。