FIFA禁场上彩虹平权臂章惹反弹

来源：明报

卡塔尔世界杯争议不断，最新一桩是国际足协（FIFA）禁止球员佩戴被视为支持性小众的OneLove彩虹臂章出场。FIFA周一（21日）以向戴彩虹臂章出场的队长给予黄牌作手段，令英格兰等7支欧洲队伍“跪低”放弃佩戴彩虹臂章出赛。事件引起不少回响，德国足总直指FIFA所为是“极端敲诈”，表示将采取法律行动，德国队昨对日本的赛事前用手掩口合照，被视抗议FIFA禁戴彩虹臂章。美国国务卿布林肯也指FIFA做法令人忧虑。

事件中的“彩虹臂章”与荷兰足总2020/21年度球季率先提倡的OneLove运动有关。荷兰足总希望透过OneLove运动，在足球运动以至更广泛的社会宣扬多元共融、反歧视信息。为了用足球的力量推广OneLove精神，支持该运动球队的队长会在比赛（尤其是国际赛）佩戴OneLove彩虹臂章上阵。OneLove臂章采心形设计，背景为彩虹，心形中央是白色数字1，两侧是ONE和LOVE字样，宣扬多元、包容和反歧视。

英军赛前遭警告 7欧队纷服从

今年9月，比利时、丹麦、德国、英格兰、荷兰、威尔士、瑞士7支球队宣布其队长会在卡塔尔世界杯决赛周期间佩戴彩虹臂章。不过，在同性恋属于违法的卡塔尔，性小众权益属敏感话题，彩虹臂章被视为抗议卡塔尔法律的象征。

虽然7支球队的队长坚持佩戴彩虹臂章，但在周一分组赛英格兰对伊朗开始前几小时，FIFA发出警告，佩戴彩虹臂章上场的队长将在开赛被罚黄牌。根据FIFA规定，球员装备不能含有任何政治、宗教和个人的口号、声明或图像。世界杯期间各队队长必须佩戴由FIFA提供的臂章。分组赛阶段，规定的臂章上写着“拒绝歧视”。FIFA发出“黄牌警告”后荷兰率先“跪低”，表态不会佩戴彩虹臂章，其余6支欧洲球队也纷纷屈服。英格兰代表队教练修夫基昨（23日）表示，关注FIFA的禁令，但强调要专注足球，不想球员因其他事情分心。

FIFA禁令在德国引起回响。德国足总媒体主任西蒙（Steffen Simon）周二向德国广播电台说，英格兰遭到“赛事总监”发出“大规模运动制裁”恐吓。他说：“我们处于极端敲诈之中，不得不做出那决定（放弃戴彩虹臂章上阵）”。他形容“放弃表态行动或是被罚黄牌，就像只能在鼠疫和霍乱之间选择”。德国足总发言人正考虑向国际体育仲裁法庭（CAS）提出诉讼，要求撤销禁令。2008年起一直赞助德国足总的零售巨头Rewe，周二宣布终止对德国足协的赞助，以抗议FIFA决定。

美卿布林肯忧FIFA限言论自由

美国国务卿布林肯周一在卡塔尔首都多哈观看美国对威尔士赛事，之后与卡塔尔外相穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani）会谈。布林肯在记者会被问及对于彩虹臂章禁令的看法时指FIFA此举“令人担忧”，说：“每当我们看到言论自由受到任何限制，尤其是传达的信息是涉及多元时，总是令人担忧。”他还说：“在足球场上，任何人都不应被迫在力挺自己的价值观和比赛之间做出选择。”