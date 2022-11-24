来源：中时电子报

作者：余睿明

选战倒数，从蓝绿攻防议题观察，决战北台湾态势明显；其中，又以台北市、桃园市及新竹市最为关键。近期，包括疫苗掮客、炒地炒房、蓝白弃保等议题倾巢而出，其目的很简单，都是在形塑“讨厌民进党”的氛围，希望影响尚未决定投票意向的中间选民。

台北市的部分，选战倒数阶段，卫福部长薛瑞元竟爆料，陈时中的仇恨值太高，是因为中介宗教和工商团体的“疫苗掮客”横行作孽所致。这种论述不知是视人民于无物，还是把人民当笨蛋耍？去年5月，台湾本土疫情爆发，民众都想赶快打疫苗，但是，民进党政府的疫苗政策让民众无疫苗可打，当社会各界都想出钱出力帮忙采购疫苗，却又被民进党政府一一阻挡。当时，要不是美国与日本紧急救援820万剂疫苗，另外还有鸿海、台积电、慈济联合捐赠的1500万剂疫苗，倘若只靠没有3期临床试验的自产高端疫苗，台湾人民该如何是好。因为如此，薛瑞元的爆料，犹如猪队友提油救火，让民怨直接炸锅。

桃园市的部分，选战倒数阶段，国民党桃园市议员候选人召开记者会，指控桃园市长郑文灿纵容炒地牟利！长期以来，高房价始终是台湾民怨之首，特别是过去一年来，台湾房价简直飞上天，自住客望屋兴叹直接躺平。根据统计，去年7月1日房地合一税2.0实施一年来，房屋交易总量的26.7%，都是持有不到2年就转手获利，获利金额高达227亿元！台湾炒地炒房问题有多严重，民众都知道，偏偏民进党政府视若无睹，广大民怨一触即发。因为如此，郑文灿面对炒地炒房指控，痛斥抹黑并大动作提告，就是深怕炒房民怨直接烧向民进党候选人。

新竹市的部分，虽然蓝绿白三位候选人实力相当，呈现标准三脚督战局，但是，新竹市的选情，因为林智坚个人的论文案，以及12亿棒球场所牵扯出多项市政建设不断追加预算的质疑，俨然已形成反绿与挺绿两大势力对决。其中，反绿势力的代表国民党林耕仁与民众党高虹安，谁能囊括多数反绿势力选票，谁就有机会击败挺绿势力的民进党市长候选人。因为如此，从10月底以来，新竹市弃保议题不断，但是，弃保效应能否发酵的关键，仍围绕在讨厌民进党的主轴上。

从选举经验而论，在选战倒数阶段，多数选民心中已决定要支持的候选人，议题攻防并无法动摇其投票支持意向。但是，仍有一定比例的选民，也就是所谓的中间选民，尚未决定投票的支持对象，这些民众常常会因为某一事件，尤其是负面事件的影响，就决定不会支持的政党，进而连累到所属政党候选人。因此，选战倒数阶段的议题攻防，“讨厌民进党”的氛围是否发酵，将是各阵营决战北台湾的胜负关键。

作者为自由撰稿者