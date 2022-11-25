麦卡锡两招打向大陆 伤的却会是台湾

来源：中时新闻网

作者：何溢诚

麦卡锡作为美国众议院共和党领袖，议长宝座不出意外的话，已是囊中之物，他指着民主党的鼻子大骂你们对中国太软弱了！让我来教教你们如何硬起来，紧接着，麦卡锡说出了自己对付中国的“杀手锏”，按照他的说法，只要自己当选了众议院议长，那第一时间就会着手对中国施展两大绝招。

第一招，组建“中国问题特别委员会”，麦卡锡表示，只要他当选，那么明年1月开始，共和党控制的众议院将成立一个专门针对中国问题的新委员会，而这个委员会，将在贸易、国家安全等多个领域对中国发起攻击；然而，中国又不是塑胶，美国通过这个委员会出台的每一个攻击中国的政策，都可能会引发中国的谴责甚至报复，正所谓“杀人一万自损七千”，先前同为共和党的前总统特朗普发起中美贸易战，美国政府也没得到什么好处，反而让美国人民面临物价上涨、通膨飙升的痛苦。

第二招，亲自前往台湾，依据麦卡锡的说法，对中国大陆，他比所有人都要强硬，既然如此，当然也不能被前任佩洛西给比下去，因此他多次在公开场合放话，只要当选议长，那一定会率团访台，彰显美国对民进党政府承诺的坚定支持；麦卡锡如若访台，那肯定面子里子全得，被奉为美国英雄，只是倒霉等着被修理的又是台湾。

这还没当选议长呢，麦卡锡就磨刀霍霍，准备对中国出这么两招。坦白说，麦卡锡鼓吹的“中国问题特别委员会”，恐怕是雷声大雨点小，有针对性但不见得有实效性。原因也很简单，所谓“特别委员会”，说白了就是个临时性的任务编组，意味着这个委员会只是按照共和党单方面的意愿组建的，美国的政党政治向来是党同伐异，麦卡锡顶多就是带领部分共和党众议员唱独脚戏，民主党不见得会配合演出、随之起舞。而且之前共和党在众议院早就搞了个“中国小组”，来研究如何对付中国，涉台问题也是这个工作组研究的重点，但它有什么实际的成果吗？貌似没有，所以这个“中国问题特别委员会”，也不过是麦卡锡营造反中人设，进行反中行为艺术表演的手段之一罢了。

麦卡锡的确堪称美国政坛反中鹰派头号要角，其扬言访台一事，就算有朋自远方来，台湾也必须戒慎恐惧，因为有佩洛西访台前车之鉴，相较于佩洛西充其量只是毕业旅行，麦卡锡有样学样、积极仿效，一当选议长后旋即率团访台，将影响更剧。在文攻方面，中国大陆一定会透过外宣表态强硬立场，挑明麦卡锡果真访台，将成为中美关系超级大危机，后果无法预料；此外，在武吓方面，解放军一定不会手软，必然严阵以待，届时又是战机军舰绕台、导弹横穿飞越，甚至开展更极端的军事行动，吃亏受伤的还是台湾。