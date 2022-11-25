来源：中时新闻网

作者：衣冠城

加拿大总理特鲁多在2015年带领自由党赢得国会大选成为总理时才43岁，他是加拿大历史上第二年轻的总理。他虽然年轻，但是相较于他同样做过加拿大总理的父亲皮埃尔•特鲁多的浪漫自负，他反而多了些少年老成、沉稳持重。他向来施政稳健，发言谨慎。2020年美国发生黑人被警察虐杀的佛洛伊德事件，引起多处城市暴动。特朗普扬言军事镇压。加拿大记者询问特鲁多看法时，向来口才便给的特鲁多竟一时语塞，长达22秒无语且面露难色。BBC更形容这是“史诗级的沉默”。没想到这次在G20峰会对加拿大媒体透露与习近平场边非正式谈话，却引来一场风暴，这恐怕是他始料未及的。

如果没有特鲁多先将与习近平的非正式对话泄漏给加拿大媒体，也就不会有这场“训话”事件，先不论其中的是非，向来谨言慎行的特鲁多为何“暴冲”游走外交礼仪边缘，其实有不得已的苦衷。

最近加拿大发生几起华裔研究人员涉及窃取资料的案件，加上2019年大选中中国政府介入的传言，让国内媒体与反对党对特鲁多政府的中国政策施以极大压力。自从孟晚舟事件后与中国关系陷入冰点，有时又必须配合美国做出一些巡航西太平洋的动作，所以即便特鲁多试图改善双边关系也一直找不到施力点。

如果从经贸的角度看，中国虽然是加拿大的第二大贸易伙伴，但是占比远远比不上美国。不像澳洲，中国不但是最大贸易伙伴，占比将近四成，而美国不到一成，只排名第三，还在日本之后。所以加拿大改善与中国关系的压力没有澳洲来得大。

既然国内政治气氛与经济压力都没有强大到非要与习近平正式会谈的地步，特鲁多却还是将非正式谈话曝光，背后凸显的是这几年加拿大国家定位与外交自主的尴尬，特别是在这几天一连串的国际领袖峰会上被放大，加拿大强烈感受到被边缘化的焦虑。

由于加拿大的历史连带、人口结构与地缘政治，让加拿大的国家定位经常处于尴尬被动的角色。加拿大人经常自嘲自己是“最大的小国”同时也是“最小的大国”。过去做为英国的殖民地又在经济上依赖强邻美国，加拿大的国际空间有限。1976年被邀请加入G7集团，成为最后一个加入的成员国，因此在大小之间模糊的定位中，加拿大提出（middle power）“中间国家”或“中等实力”的理论。

所谓中等实力国家是指，在冷战时期，加拿大、奥地利与澳洲认为虽然自己属于资本主义阵营，但是自己国家实力虽然不比美苏或欧洲传统强权，不过在土地、资源或战略位置仍有一定的影响力，是属于中等力量的国家，可以发挥中间的力量，稳定世界秩序不致发生战争。在这种定位之下，加拿大承认必须处理好与大国特别是美国的关系，但根据本国的利益要走自己的路，不必完全配合美国冷战的思维与外交路线，其中最大胆且奠定加拿大日后长期外交路线的正是贾斯汀特鲁多的父亲—皮埃尔•特鲁多。

皮埃尔•特鲁多在1968年到1984年担任加拿大总理，他上任后致力改善与共产国家关系，不但与美国死对头古巴领袖卡斯楚交好，还在1970年与中华人民共和国建立正式外交关系，早于许多西方大国，甚至一度考虑退出北约组织，加拿大在他任内，国际地位大幅提升。

相较父亲的雄才大略，小特鲁多就显得保守拘谨许多，但他也绝不是像英国前首相约翰逊、澳洲前总理莫里森一样的民粹领袖，以反中语言做为政治筹码。国内政治气氛也不利于大幅改善加中关系。保持稳健，不出恶言，仍是他的一贯作风。

但是当G20峰会习近平与诸多领袖举行正式会谈，国际间中等实力国家如澳洲、韩国、荷兰都在列，G7成员的加拿大与英国却被排除在外（日本首相岸田文雄确定与习近平在泰国的APEC会面）。在这种情况下，加拿大的国际地位就显得尴尬了。因为不急于改善与中国关系是一回事，遍插茱萸少一人，又是一回事了。小特鲁多实在有曝光与习近平会面的压力，但不料事后竟然有被“训斥”的画面流出，国内群情激愤，他的外交政策更受限制。若思及先人足迹，就不难理解画面中他独自离去背影的落寞。