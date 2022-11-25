微信极限封禁战术 可能封死自己

来源：《明报》

作者：路易

由于众所周知的原因，微信这个中国可谓最重要的手机应用程式（App），最近进行了一轮大规模禁言、封号行动。从微博话题、各群组反馈与媒体舆情观察，这次封禁范围扩大了数倍，很多平时与“违禁议题”绝缘的朋友，这次也“中枪”了，甚至一些国企中高层、中央驻港机构员工等“自己人”都被误伤。笔者有位媒体朋友只是发了一些工作资料、采访提纲给同事，其中涉及二十大内容，就被直接封号，令人匪夷所思。

笔者也不例外，自8月开始经历四轮禁言，主要征状是群聊与朋友圈发不出信息；在10月初极端情况下，连单聊都不允许了，直接在人际圈里消失，让人不寒而栗。如果说幸运，笔者的微信是用香港手机号码注册，还可以与境外帐号互通；如果是中国大陆手机绑定，那就是真正的“社死”（社会性死亡）了。

制造未知恐惧 致用户自我审查

如今这个时代，每个中国人的社交、消费甚至工作都离不开微信。在世界任何地方见到国人，熟络后都会问“加个微信吧”。很多人职场中已不再交换名片，而是以微信作为工作沟通和协作工具。疫情下，这种依赖更是升级到人身自由层面。为防疫而产生的各种二维码系统都内嵌微信中，于是如果一个人微信被封禁，可说是寸步难行。于是这个本来便利人生活的程式，有风险沦为控制人行为的工具。一个人的“生杀予夺”就在微信的股掌之间。如果滥用这种权力，剥夺民众正常社交、生活的基本权利，将对社会造成巨大负面影响。

当然，这种风险不止在微信平台才有，其他中国民众常用的社交平台如微博、抖音等，封号情况也在不断增加。

相信大多数用户都明白，社交平台必然受中国网络监管，然而以往这种监管是有限度的。例如有人发出“违禁内容”，一般是那个链接、那张图、那个视频或者那段话发不出，其他对话和发布不受影响。然而这次同类情况却直接封禁，无道理可言，已超出大众接受范围。很明显这已不是针对内容本身，而是制造未知恐惧，让用户自我审查，这比关键字审查要高效得多。

人毕竟生活在社会中，不可能不讨论社会。如果连私下个人领域的讨论都不允许，社会必然出问题。上一个连私下讨论都会被禁止、审查的时代，是50多年前的文革时期，其对社会的伤害，所有中国人都有记忆。

封禁模式也损腾讯自身经营

然而，这种极限封禁对用户的伤害不必多讲，言论审查对社会的危害也不必赘述，各种政治学和社会学理论已论述得很清楚了。实际上这套封禁模式，对腾讯自身经营也有极大负面影响。

首先，由于模糊且蛮横的封禁标准，用户如今在很多情况下需反复猜测、考虑很多内容是否会被允许，尽管这些内容其实是非常正常，甚至完全与政治无关。举个例子，中共二十大后，全国很多机构和企业必然要求传阅或发送很多有关大会的材料，很多会发生在微信上，现在的标准已误伤很多人。另外，疫情防控几乎是现在中国社会的唯一话题，微信是民众接收民间信息、对突发封控早做准备的重要渠道，但现在这个议题在很大范围内不允许讨论。于是为求安全，未来可能会有一轮“摆脱微信依赖”的集体行动，大家分散到其他各类有社交功能的App上，或者“翻牆”出来用国外平台发重要信息，微信的活跃度必会因此降低。

而整个微信的商业帝国就建立在用户的社交活跃度上，活跃度降低会进而打击其公众号、视频号、社群等商业模式，影响其营收。

其次，如今中国市场情况低迷，经济面临巨大挑战。腾讯今年第二季度财报已显示其营收同比下降3%，淨利润同比下挫56%（腾讯称主要因投资组合价值变动所致，调整后同比下滑17%）。资本市场反应也很负面，腾讯股价今年内跌逾30%。凛冬将至，腾讯也在大幅裁员并削减开支。

笔者了解到，如今腾讯在开发新一代内容识别系统，进一步加强识别精度，开始通过分析聊天之间的语义锁定目标，这必然会提高腾讯在这方面的投入，而此项开支是不会为腾讯创造任何收入。而且，近年市面上已有一些反人工智能识别的工具对抗这种审查。如果未来封禁继续加码，一场“道高一尺魔高一丈，魔高一尺道高一丈”的比赛，会让腾讯投入持续增加，将更拖累整个公司的营运。

这部分业务对腾讯来说，是个不断增长却不能切掉的增生身体组织，现在可能还只是“瘜肉”，但后面再生长会怎样？尤其在自身身体虚弱时，它对企业会有什么影响？

第三，根据华兴资本发布的《中国创新经济报告》数据，2007至2020年中国手机网民规模年增速，从133%下降至10%；同时，手机使用时长增速也在2021年初降至个位数。中国的移动互联网商业模式结束了增长期，进入存量期。未来中国互联网企业的增长部门在海外，腾讯也不例外。

虽然微信主要用户群在中国，但数据显示中国以外约有2亿人使用该服务，其中包括各国几千万的中国侨民和一些亚洲国家市场。例如有报道指，马来西亚3200万人口中，有2000万人有微信帐号；在泰国，据估计有约20%人口注册了微信。未来继续扩张国际业务，是腾讯经营的必然选择。

然而，腾讯“出海”面临用户的审视。如果这种极限封控继续，则必将影响海外用户使用或葬送市场对腾讯的信任，进而影响腾讯其他业务，如游戏、云服务、支付、视频、办公等。因每一项都涉及信息安全和数据，过分的内容审查，很可能会埋葬腾讯国际扩展的机会。

雪崩前一刻，谁都不知道到底是哪片雪花压垮的。而微信这种极限封禁战术，就可能会是那一片。

当然，写到这里谁都明白，封禁不是腾讯自己凭空操作的，而是源自国家网络监管部门的不可抗力。但只有对客户负责的公司，才有可能成为伟大的公司。客户在监管面前太过弱小，毫无招架之力；如果腾讯都不为客户争取权利，反而对法律上纲上线执行，那可能监管部门还没找上门来，客户就先离你而去了。虽然不可能完全离开微信，但民众会以自己方式摆脱对微信的依赖。最后如果微信经营出问题要出售，价格也要被大幅低估。

让民众表达意见 可令社会解压

最后，笔者也想站在国家的角度，说说这种极限封禁的荒谬。首先在任何社会里，不允许公共讨论都是不可能的；相反，让老百姓正常表达意见，能使社会解压，保持稳定。毛泽东曾说：“让人讲话，天不会塌下来，自己也不会垮台。不让人讲话呢？那就难免有一天要垮台。”

其次，中国在国际舆论场向来弱势，其中一个原因是缺少世界级媒体平台。如今社媒时代，腾讯、字节跳动等公司在海外知名度陡升，各国年轻人其实很愿意拥抱来自中国的新科技。例如字节跳动旗下主要以年轻用户为主的TikTok，在美国市场至今有1.65亿次下载，相当于美国一半人口。各大媒体采访显示，即便中美关系紧张，美国年轻人并不反感使用中国的App。掌握了平台，就掌握了算法，未来就可以多为国际用户推送一些关于中国的正面消息，在潜移默化中建立国家形象。然而，过度监管必然伤害这项国家利益，从政府的角度讲，也难以理解。