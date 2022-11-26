港媒：捍卫港元有心有力 金融稳定居安思危

来源：香港明报社评

环球股汇波动，又有对冲基金高调押注港元与美元脱钩。联系汇率在港实施数十年，金融大鳄再三狙击，全都无功而还，这几年香港经济吹逆风，政府出现财赤，财政储备与外汇储备资产亦缩水，但货币基础的支持仍然雄厚，今次有大型基金经理大打“开口牌”沽空港元，押注规模未明，香港股汇市场亦未见明显波动，以港府手上的银弹，加上有国家作为后盾，就算现在真的要打港元捍卫战，相信亦游刃有余。在香港，有关联汇制度优点与缺点的讨论从来不缺，世界百年不遇变局下，未来需要面对的变数就更多，然而在环球经济格局未出现根本范式转移前，保持联汇制度，对于维持香港金融稳定，仍然有决定性的作用。

世界百年不遇变局 炒家又赌港元脱钩

本月初，香港财政司长陈茂波在国际金融领袖投资峰会上，强调政府非常重视金融稳定及安全，重申联汇制度不变，警告投机者勿与港元对赌，否则“你一定会输”。不过著名对冲基金经理阿克曼（Bill Ackman）近日却在社交媒体放言，已通过看跌期权持有大量港元空仓，另一对冲基金Saba Capital创办人温斯坦（Boaz Weinstein）亦公开附和，加入沽空港元行列。阿克曼认为，港元美元脱钩“只是时间问题”，温斯坦则称，就算联汇不太似会脱钩，但1赔200的赔率，仍然值博。

香港实施联汇制度近40年，历经不少风浪，最经典一役，当然是1997至98年亚洲金融风暴，面对索罗斯旗下量子基金等狙击。当年国际金融大鳄于股汇市场两路夹击，最终港府动用千亿元入市击退炒家，大大加强了全球投资者对香港联汇制度信心。虽然这十年八载也有个别炒家“出口术”指香港无法捍卫联汇，沽空港元，但全都失败而回，有看淡港元的基金，甚至惨输95%。相比之下，今次放言沽空港元的阿克曼，曾被喻为“小巴菲特”，管理过百亿美元资产，较有来头。

11年前，阿克曼曾入市赌港汇升值脱钩，最终损手。此次他卷土重来，转为看淡港元，不过他跟温斯坦均无透露下注规模，观乎这两天香港股汇市场，亦无异动，反而港元拆息近期持续急升，利息成本愈来愈高，意味淡友借货沽空港元的代价愈来愈大。当然，“炒脱钩”是否虚张声势，仍需进一步观察，但外界亦不能排除，有炒家一边用远期认沽期权做淡港元，一边出口术，最大目的是制造港汇波动，透过炒波幅获利。

过去数年，无论世界政经格局还是香港经济形势，都有甚大变化，这次阿克曼与港元对赌，主要理由便是大国博弈，中美关系愈益疏远，“联系汇率对香港不再有意义”。在香港，近年也不时有人议论，万一台海有事，中美开战，华府会否对香港实施经济金融封杀，导致联汇“被脱钩”；亦有人认为，香港与内地经济关系愈益紧密，与其跟美元挂钩，不如改为一篮子货币，长远甚至应该与人民币挂钩。

世界百年之变，中国崛起牵动国际秩序，西方政经忧患加深，有人相信美国仍可继续主导世界，有人看好中国取而代之，也有人估计东西方分庭抗礼，现实是无人有水晶球，就连数年后的情况也难以预测。中美是否“必有一战”，近年讨论甚多，倘若美国输了，美元霸权必然动摇，相信届时不会有人愿意继续将本地货币跟美元挂钩；倘若胜方是美国，西方主导世界经济格局将进一步巩固，港元美元继续挂钩，相信是最有可能的情况。近年看淡港元者，多属“中国怀疑论者”，对现实形势判断往往流于主观；人民币尚未自由浮动，港元改与人民币挂钩，同样是一厢情愿。

金融安全事关国家 捍卫港元弹药充足

环球经济格局十年八载内出现范式转移，可能性的确存在，香港要有所准备，但在范式根本改变之前，保持联汇制度，对于维持香港国际金融中心地位，无疑非常重要；对国家而言，香港是联通世界重要门户，港元美元继续挂钩，方便内地透过香港进行资金对外流动，在当前国际变局下，维护香港金融稳定，就是维护国家利益。联汇制度下，香港没有利率政策，息口受制于美国，亚洲金融风暴后，香港通缩衰退，但美国仍处于加息周期，香港无法靠压低息口刺激经济；金融海啸后，美国长期处于超低息环境，谷起全球资产泡沫，香港楼价飚升，政府同样无能为力。从民生角度，联汇制度的缺点是明显的，但目前国际形势複杂，金融安全稳定，确有需要优先考虑。

过去两三年，香港面对政治社会动荡及疫情冲击，经济环境转差，政府财赤增加、财政储备由数年前过万亿元（港元，下同），降至现时约7000亿元，加上美国加息吸引资金回流，近半年香港银行体系结余由逾3000亿元降至不足1000亿元，外汇储备亦由去年初3.8万亿元，跌至近期约3.2万亿元，减少超过5000亿元。香港经济弱点比之前多，多了炒家认为有机会博一铺，不足为奇，不过香港货币基础的支持仍然非常雄厚，外汇储备相当于货币基础的1.7倍，虽说是18年来最低比例，但放眼世界，这仍是很可观的水平，加上国家持有巨额美债，即使香港美元短缺，也可寻求协助，抗击大鳄。国际政经局势风谲云诡，香港需要居安思危、防范金融冲击，但也毋须过于惊惧。